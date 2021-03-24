中國外交智囊：東升西降是趨勢 美國地位已不如前（第二版）

▲ 2915335中國外交智囊：東升西降是趨勢 美國地位已不如前

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「美國沒有資格居高臨下同中國說話」、「中國人不吃這一套」,這一番話在國內外都成了焦點。中國外交部下屬智庫學者阮宗澤周三（24日）說，「東升西降」是趨勢不是現實，但因為「其他力量」正在崛起，美國的國際地位確實已不同過去，因此應避免居高臨下的思維。

（新增第11段起，中國現代國際關係研究院院長袁鵬的解讀）

中華全國新聞工作者協會（中國記協）周三邀請隸屬中國外交部的中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤，以「國際形勢與中國外交」為題，舉辦新聞茶座。有外媒提問，中國外交領域如何看待「東升西降」的說法。

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阮宗澤表示，「東升西降」是趨勢不是現實。他強調，「西方不等於美國，美國不等於西方」，但美國超級強國的國際地位確實不同過去，因為其他力量正在崛起，所以美國也好、西方也好，都應避免居高臨下，「這種優越感早該丟在歷史垃圾堆裡」。

阮宗澤：「東升西降」不是現實 但確是趨勢

中國和歐盟近期因新疆人權議題相互提出制裁措施。有外媒追問，中方的強硬反制是否會令歐洲更向美國靠攏。

阮宗澤認為，過去幾年間，美歐關係有很大的變化，彼此間有很多矛盾，對跨大西洋關係有所制約，還想回到過去是不可能的。

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至於制裁是否影響中歐投資協定，阮宗澤表示，中歐商業往來頻繁，相關情況不可能影響中歐間的安排，如果影響的話，代表歐盟被少部分「反華勢力」綁架，將失去巨大機會，對歐盟長遠發展沒好處。

對於中美外交高層會議，阮宗澤則說，雖然有一定戲劇性，但雙方最後還是認為可以在一些問題合作，中美已不像前幾個月整天講競爭、矛盾。

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至於這次會談對台海情勢的影響，阮宗澤認為，中方透過這次會談進一步明確闡釋涉台立場，有助增加美方的理解，「一定程度上可以避免誤判」。他強調，中美有合作、對話，也要避免誤判，誤判帶來的後果將是一場災難。

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阮宗澤在座談中也提到，受到新冠疫情影響，全球不確定性、不穩定性增多，更出現許多「打著多邊主義旗號的單邊主義」，實質上是「拉幫結派」針對第三方。

他表示，中共總書記習近平在兩會期間提出「中國已經可以平視這個世界」。因此，阮宗澤認為，沒有人能居高臨下、頤指氣使對別人的內政指手畫腳，進行粗暴干涉，中國會堅決反對反擊干涉內政行為。

袁鵬：不要只關心開場白的唇槍舌劍

不過，《澎湃新聞》網引述中國現代國際關係研究院院長袁鵬表示，外界不要只關心雙方在開場白階段的唇槍舌劍，「通過見面溝通，中美彼此清晰準確展示了各自的政治立場，同時對各自內政、外交和雙邊關係的重大問題進行了坦誠、深入的交流。這些無疑是有意義的」。

「中美之間的立場、分歧其實用不著隱藏，話說開了也沒有什麼不妥」，袁鵬認為，美方的做法確實顯得不妥，致使整體氣氛顯得十分緊張。美方作為東道主，沒有必要非在全世界媒體面前「把醜話說到前頭」，美方這麼做，顯然表明拜登政府對國內政治的考量大過中美關係本身，這就顯得誠意不足。來而不往非禮也，中方的反擊也就在情理之中。

▲ 中華全國新聞工作者協會（中國記協）周三邀請隸屬中國外交部的中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤，以「國際形勢與中國外交」為題，舉辦新聞茶座。有外媒提問，中國外交領域如何看待「東升西降」的說法。

責任編輯：鄧國強

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