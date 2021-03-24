華春瑩：五眼聯盟嘴臉讓人想起八國聯軍 但中國人民惹不得

美國、歐盟、英國及加拿大，近日就新疆人權問題宣布制裁中國官員，與英美加同屬五眼聯盟的澳洲及新西蘭發表外長聯合聲明，歡迎盟友制裁措施。在北京，外交部發言人華春瑩周三（24日）表示，不擔心這些國家聯合起來對華，又指美國及其五眼聯盟盟友的嘴臉，不禁讓人想起當年八國聯軍，但中國已非120年前的中國，「中國人民是惹不得」。

華春瑩表示，看到美國及其五眼聯盟的盟友協調了，擺出一副要打群架的樣子，「他們的嘴臉不禁讓人想起了當年的八國聯軍」，但認為這幾個國家搞錯了時代，身子進入21世紀的第二個十年，對中國時腦子還停留在19世紀末的晚清，「他們顯然不了解中國，不了解世界」。

稱中國朋友遍天下 不擔心五眼聯合對華

「現在的中國已經不是120年前的中國，中國人民是惹不得的，如果惹翻了是不好辦的。」華春瑩說。

她又稱，聯合國有190多個成員國，「五眼聯盟」等幾個盟友代表不了國際社會。而中國坦坦盪盪致力同所有國家本著和平共處五項原則發展友好合作關係，「看看世界地圖就知道，中國的朋友遍天下，我們有什麼可擔心的呢？」

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歐盟多國召見中國大使 華春瑩：完全不接受

對於德國、法國等歐盟多國召見中國大使，抗議中國反制裁措施，華春瑩批評，歐盟無理挑釁在先，中方正當正義反應在後，「歐方只許自己任意抹黑攻擊，甚至基於虛假信息和謊言任意制裁，卻不許中方還嘴還手，這本身就是雙重標準，就是霸凌、霸道和虛偽的表現」。

她強調，中方不惹事、不挑事也不怕事，不會被訛詐。對於歐方一些國家召見中國大使的無理做法，中方完全不接受。中方使節都表明中方的嚴正立場，向歐方提出嚴正交涉。

此外，中國反制裁部分歐洲議會議員後，歐洲議會決定取消中歐全面投資協定審議會。華春瑩回應稱，中歐投資協定非恩賜，而是互利互惠。

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責任編輯：林佩怡

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