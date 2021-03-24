料為亞太最大精品展 首屆消博會5月亮相海南

中央力谷「雙循環」經濟，總理李克強表示要讓中國成為世界的大市場之際，商務部宣布5月7日至10日舉辦首屆中國國際消費品博覽會（下稱消博會），地點選在近年着力建設「自由貿易港」的海南省。其中，國際展區有包括特斯拉、歐萊雅在內的逾千品牌。

官方形容為海南有史以來規模最大的展會，料將成為亞太地區中規模最大的精品展。

消博會助力海南自貿港建設

國新辦今日（24日）就首屆消博會舉行新聞發布會。商務部副部長王炳南表示舉辦消博會的意義有三，首先對海南來說，中國已明確海南國際旅遊消費中心的定位，舉辦消博會對推進海南自由貿易港建設具重要意義。海南省常務副省長沈丹陽還介紹，海南自貿港已落地實施59個國家入境免簽、離島免稅、進口免稅清單等政策，消博會將依托和發揮海南自貿港獨特的區位優勢和政策優勢，突出消費精品為主題的展會特色。

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其二是，去年中國人均GDP突破1萬美元，已進入消費升級的重要階段。舉辦消博會，就是堅持以供給側結構性改革為主線，吸引國內外消費精品，更好地滿足人民美好生活需要，同時，增強供給體系對國內需求的適配性，推動形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡。

另外，從對外開放方面來說，消博會亦是構建新發展格局的重要平台，再次證明中國推進高水平對外開放的決心。

國際展區6萬平方米 佔總展區面積四分三

從首屆消博會的參展結構看，外資企業和外資品牌佔大頭。沈丹陽介紹，首屆消博會招展工作已經結束，展覽總面積8萬平方米，預計將成為亞太地區中規模最大的精品展。

具體來看，國際展區6萬平方米，分為時尚生活、珠寶鑽石、高端食品保健品、旅居生活和綜合服務五大專業展區，參展企業630家，參展品牌1,165個，來自69個國別和地區。國內展區2萬平方米，截至目前，參展企業超過800家，參展品牌超過1,000個。預計展會期間，專業採購商和各省專業客商將超過10,000人，觀眾超過20萬人次。

此外，沈丹陽還指出，海南正同時籌劃在海口市建設「全球消費精品中心」項目，為國內外消費精品提供常年展示交易平台，打造永不落幕的「消博會」。

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責任編輯：尹航

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