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華春瑩一話顯關係蒙陰霾：中歐投資協定非一方恩賜（第二版）

國情動向 18:12 2021/03/24

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華春瑩一話顯關係蒙陰霾：中歐投資協定非一方恩賜

歐盟與美國、加拿大、英國同步就新疆人權議題制裁中國官員及機構，引發外交風暴擴大。中方反制裁10名歐洲人士後，歐洲議會臨時取消《中歐全面投資協定》的審議會議，令這份被視為中歐關係「壓艙石」的貿易協議，前景蒙上陰影。中國外交部新聞發言人華春瑩強硬回應，直指「中歐投資協定非一方恩賜」。

（新增第7段起的專家解讀）

歐盟就新疆人權問題制裁4名中方官員及1個機構後，中國外交部緊接宣布反制，對歐洲10名人員和4家實體進行報復性制裁；中歐之間矛盾由此急升級，德國，比利時、法國、丹麥、荷蘭、立陶宛和意大利等多個歐盟成員國，已召見中國駐當地大使，對「反制裁」表達不滿。

中方反制裁後　歐洲議會叫停協定審議

由於中方反制裁的歐洲人士，包括多名歐洲議員，歐洲議會隨即取消了原定於23日舉行的《中歐全面投資協定》審議會。外界關注，這份協定會否令協定前景蒙上陰影。

美有一個G7盟友「不合群」  未就新疆制裁中國

歐洲8國召中國大使不滿「反制裁」 京批無理

中國外交部發言人華春瑩周三（24日）在例行記者會上，被問及「鑒於中方宣布對歐制裁措施，歐洲議會決定取消中歐全面投資協定審議會。中方對此有何評論」？她回應說：

我只想說一句，中歐投資協定不是「恩賜」，是互利互惠的。

華春瑩在記者會上，也再次為中方針對歐洲的反制裁措施，作出說明。她直指，歐盟基於謊言和虛假信息，以所謂新疆人權問題為借口，對中方有關實體和個人實施制裁，是歐盟無理挑釁在先，中方正當正義反應在後。

華春瑩怒駁歐美制裁 「大炮打開中國大門的時代已一去不返」

歐洲議會不滿中國反制裁  急叫停審議中歐投資協定

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「歐方只許自己任意抹黑攻擊，甚至基於虛假信息和謊言任意制裁，卻不許中方還嘴還手，這本身就是雙重標準，就是霸淩、霸道和虛偽的表現」，她又說：

中方不惹事、不挑事也不怕事，不會被訛詐。對於歐方一些國家召見中國大使的無理做法，中方完全不接受。中方使節們都表明了中方的嚴正立場，向歐方提出了嚴正的交涉。

另一方面，中國外交部下設的中國國際問題研究院，常務副院長阮宗澤周三（24日）出席中華全國新聞工作者協會（中國記協）活動時，也被問及中國和歐盟近期因新疆人權議題相互提出制裁措施，會否促使歐洲更向美國靠攏。

阮宗澤認為，過去幾年間，歐美關係有很大的變化，彼此間有很多矛盾，對跨大西洋關係有所制約，還想回到過去是不可能的。

京外交智囊：如協定受損  反映歐盟被反華勢力綁架

至於制裁是否影響中歐投資協定，阮宗澤表示，中歐商業往來頻繁，相關情況不可能影響中歐間的安排，如果影響的話，代表歐盟被少部分「反華勢力」綁架，將失去巨大機會，對歐盟長遠發展沒好處。

美歐加英選在這天同步制裁中國  藏政治符號

美歐加英極罕同步針對中國 一文看懂4張制裁令

去年12月，中國在多個長期無法得到解決的關鍵領域對歐盟作出了重大讓步，從而與歐盟原則上達成中歐全面投資協定。

中方這一舉動被視爲中國拉攏歐洲國家，以瓦解美國拜登新政府與盟國組建「抗華聯盟」的一項重大措施。

但中歐全面投資協定如要落實，還必須獲得歐洲議會的批准。一些分析人士說，在此關鍵時刻，中歐關係如惡化，中歐全面投資協定前景蒙上陰影。

歐盟就新疆人權制裁中國32年來首次 京即反制

美歐加英聯手制裁  中方懟加拿大：必迎頭痛擊

責任編輯：鄧國強

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