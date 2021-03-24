▲ Intel芯片廠宏圖非要挑戰台積電？中美風險才是關鍵

美國傳統龍頭芯片（又稱晶片）企業英特爾（Intel）當地時間23日突然宣布，將投資200億美元、折合逾1550多億港元，在美國本土亞利桑那州興建2座新工廠，擴大生產自家研發芯片的能力。外界猜測此舉是要挑戰台積電「芯片代工王」的地位，但只要觀察中美關係、美國產業鏈強弱項，不難發現Intel宏圖不止是要爭奪台積電的大餅，而是要拔除中美角力不斷升級的風險。

Intel行政總裁季辛格（Pat Gelsinger）透過網絡直播說明公司策略時，宣布投入巨資在美國本土建造兩間芯片工廠；值得注意是，新生產線不僅用於生產自家研製的芯片，還會與其他晶圓企業打好關係，向他們提供生產服務。

Intel原本想集中設計、生產外判 但策略突變

這意味Intel正式涉足台積電芯片代工業務。令人感到意外是，Intel在數月前才傳出，正在研擬芯片委外生產、改變設計與生產不分家做法，即Intel原本打算更加集中半導體研發及設計業務，生產則交代工廠負責。

僅僅數月後，Intel企業策略卻180度大轉變，不僅重新重視生產、還要去搶佔代工製造芯片的市場。

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外國媒體普遍的解讀是，當前全球芯片荒，反映誰掌握產能、誰能分享半導體產業更多利益，Intel看到商機，重新進攻生產業務；此舉更直接挑戰台積電、與三星電子的芯片「代工王」地位。

但這可能只是Intel決策的部份考量，Intel更深層的考慮，或許能從美國國會旗下諮詢委員會－－人工智能國家安全委員會（NSCAI）較早前發表的一份報告，找到答案；其中提到，由於中國大陸武統台灣存在可能性，美國如再依賴台灣芯片、包括通過台灣產能代工製造芯片，有可能面對危險。

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也就是說，如大陸獲取台灣、控制當地芯片產能，美國可能會面對IT產業、乃至軍備生產缺芯的問題，直接威脅美國安全。

美不想太依賴台積電 因大陸或會武統台灣

在這種邏輯下，Intel如只集中半導體研發與設計，而把生產交給台灣代工廠負責，台海一旦出現戰雲，Intel的產業鏈很可能會斷裂。Intel決定在美國本土設廠，相信是要建立自家能控制、並且安全的生產線，防範這一幕出現。

事實上，自特朗普時代以來，美國政府一直希望芯片生產線可移到美國，因此才出現美方邀請台積電在美設廠的一幕。而美國總統拜登上台後，上月24日與國會兩黨議員開會討論供應鏈問題，之後簽署行政命令，針對半導體在內的四大關鍵材料供應鏈展開審查。

其中審查的內容，包括如何保障美國獲得所需的芯片，為美國國家安全護航；特別是當前的全球芯片荒，令美國意識到要擁有自己的芯片產能，才能保障自身的產業安全。

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責任編輯：鄧國強

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