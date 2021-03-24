▲ H&M拒用新疆棉被喊「滾出中國」 共青團：不吃這一套

歐盟與美國、加拿大、英國罕有聯手就新疆議題制裁中國，掀起風波正在擴大。作為歐盟成員國，瑞典服裝品牌H&M周三（24日）發表聲明拒用新疆棉花，此舉立刻在中國引發抵制浪潮。H&M中國社交媒體遭怒罵留言爆發；電商平台京東率先下架所有相關商品，共青團還說「新疆棉花不吃這一套」。

美歐等西方國家針對新疆人權問題對中國進行制裁後，H&M國際官網24日發表聲明說，對來自公民社會組織的報告和媒體的報道深表關注，其中包括有關新疆人權問題的描述。

聲明強調，H&M不與任何位於新疆的服裝製造工廠合作，也不從該地區採購原料與產品。

網民：H&M滾出中國市場

消息傳到中國後，H&M中國官方微博遭到上萬中國內地網友留言灌爆，要求H&M「滾出中國市場」；「留著自己穿吧，恭喜你們這輩子不用再買衣服了」，這名網友留言獲得最多按讚。

共青團中央官方微博點名H&M中國嗆說，「一邊造謠抵制新疆棉花，一邊又想在中國賺錢？癡心妄想」；隨即又發圖文強調「新疆棉花不吃這一套」。

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內地知名演員黃軒工作室24日下午發表聲明，宣布與H&M已無合作，強調黃軒及團隊「堅決反對任何形式企圖對國家及人權進行抹黑造謠的行為」。黃軒原本是該品牌大中華區男裝代言人。

共青團：新疆棉花不吃這一套

綜合網絡訊息，電商平台京東24日率先下架所有H&M的商品及店鋪，獲得內地網友叫好；他們並揚言，如果淘寶、天貓等其他平台不跟進，就要發起抵制。

H&M中國登記為「海恩斯莫里斯（上海）商業有限公司」，截至發稿未對此事回應。

H&M中國官網發布，截至2020年財年年底，H&M在中國146個城市共擁有445家門市；2020年銷售總額為97.5億瑞典克朗、折合約88.1億港元，是這家服裝品牌全球前4大市場之一。

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責任編輯：鄧國強

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