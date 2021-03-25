H&M拒用新疆棉被喊「滾出中國」 共青團：不吃這一套（第三版）

▲ H&M拒用新疆棉被喊「滾出中國」 共青團：不吃這一套

歐盟與美國、加拿大、英國罕有聯手就新疆議題制裁中國，掀起風波正在擴大。作為歐盟成員國，瑞典服裝品牌H&M去年一份拒用新疆棉花的聲明被翻出，此舉立刻在中國引發抵制浪潮。大量內地網絡在社交媒體怒罵H&M，電商平台京東率先下架所有相關商品；共青團還說「新疆棉花不吃這一套」，央視評論則稱H&M「吃中國飯砸中國鍋」。

（新增H&M回應及央視評論）

H&M拒用新疆棉花的聲明，其實早在去年已發出，詎料近日被翻出並引起軒然風波。

H&M中國官方微博周三晚上發表聲明回應此事，稱H&M集團一貫秉持公開透明的原則管理其全球供應鏈，確保全球範圍內的供應商遵守可持續發展承諾如《經合組織負責任的商業行為準則》，並不代表任何政治立場。又指H&M通過全球認證的第三方來採購更可持續的棉花，並不直接從任何供應商處採購棉花。強調集團一如既往尊重中國消費者，致力在中國長期投入發展，目前在中國與超過350家生產廠商合作。

不少網民對H&M的回應不買賬，表示「看不懂」，認為是玩文字遊戲。官媒《人民日報》評論稱，中國市場雖大，但不歡迎任何惡意中傷者；國家利益高於一切，「吃飯砸鍋」注定痴心妄想。「環球網」則指，H&M的回應拒不道歉，「中國網友更憤怒了」。

網民：H&M滾出中國市場

美歐等西方國家針對新疆人權問題對中國進行制裁後，H&M一份舊聲明掀起議熱，內容提到對來自公民社會組織的報告和媒體的報道深表關注，其中包括有關新疆人權問題的描述。

聲明強調，H&M不與任何位於新疆的服裝製造工廠合作，也不從該地區採購原料與產品。

消息傳到中國後，H&M中國官方微博遭到上萬中國內地網友留言灌爆，要求H&M「滾出中國市場」；「留著自己穿吧，恭喜你們這輩子不用再買衣服了」，這名網友留言獲得最多按讚。

共青團中央官方微博點名H&M中國嗆說，「一邊造謠抵制新疆棉花，一邊又想在中國賺錢？癡心妄想」；隨即又發圖文強調「新疆棉花不吃這一套」。

歐盟就新疆人權制裁中國32年來首次 京即反制

歐洲8國召中國大使不滿「反制裁」 華春瑩批無理

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

內地知名演員黃軒工作室24日下午發表聲明，宣布與H&M已無合作，強調黃軒及團隊「堅決反對任何形式企圖對國家及人權進行抹黑造謠的行為」。黃軒原本是該品牌大中華區男裝代言人。

女星宋茜的工作室也發布消息，指宋茜及其工作室與「H&M」品牌不存在任何合作關係，指「國家利益高於一切，宋茜女士及其工作室堅決抵制一切針對中國的污名化行為，堅決反對此類通過商業手段，抹黑、污衊國家與民族的行徑」。

共青團：新疆棉花不吃這一套

綜合網絡訊息，電商平台京東24日率先下架所有H&M的商品及店鋪，獲得內地網友叫好；他們並揚言，如果淘寶、天貓等其他平台不跟進，就要發起抵制。

此外，華為、VIVO的應用商店、騰訊應用寶已下架H&M商城App。

H&M中國登記為「海恩斯莫里斯（上海）商業有限公司」，截至發稿未對此事回應。

H&M中國官網發布，截至2020年財年年底，H&M在中國146個城市共擁有445家門市；2020年銷售總額為97.5億瑞典克朗、折合約88.1億港元，是這家服裝品牌全球前4大市場之一。

美有一個G7盟友「不合群」 未就新疆制裁中國

歐盟一國不合群 匈牙利斥制裁中國特別愚蠢

歐洲議會不滿中國反制裁 急叫停審議中歐投資協定

美歐加英極罕同步針對中國 一文看懂4張制裁令

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解