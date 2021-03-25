安踏不想步H&M後塵 急與倡抵制新疆棉組織割席

歐盟與美國、加拿大、英國就新疆問題制裁中國，服裝品牌H＆M表明拒用新疆棉花後遭內地網民抵制。H＆M的行動實際上是來自於其加入的組織BCI，該組織明確自2020年10月起禁止使用新疆棉花。而同為BCI會員的中國運動品牌安踏 （02020） 火速與BCI割席，並強調會繼續採購使用中國棉。

內媒形容BCI是制定行業標準的組織

安踏體育微博周三（24日）發文稱，注意到近日BCI發表的聲明，並對此事嚴重關切，正在啟動相關程序，退出該組織。安踏體育還強調，一直採購和使用中國棉產區出產的棉花，包括新疆棉，在未來也將繼續採購和使用中國棉。

公開資料顯示，安踏成立於1994年，總部設在福建，於2007年在港上市。2019年7月，安踏宣布正式成為BCI會員，成為首家加入該協會的中國體育用品公司，安踏將開始通過BCI採購良好棉花，該產品將於2020年第二季度推出市場。

BCI到底是什麼組織？據內媒報道，瑞士良好棉花發展協會（Better Cotton Initiative,簡稱BCI）於2009年注冊，總部位於瑞士日內瓦，是一家非盈利的國際性會員組織機構，會員主要包括棉花種植單位，棉紡織企業和零售品牌。截至2020年5月初，BCI的全球會員數達到1,953家，並仍在持續增加。

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BCI官網稱，BCI的存在，是為了使全球棉花的種植及生產更有利於棉農，更有利於種植環境，更有利於該產業的未來發展。BCI在全球範圍內定義了7條基本原則和42條生產標準。

包括「共青團中央」等官方微博24日都直接點名BCI，指稱眾多服裝品牌商表明禁止使用新疆棉花，都是因為該組織的政策。

央視：H＆M指控是無中生有、別有用心

另外，就H＆M聲明一事，官媒央視評論指，H＆M拿新疆存在所謂強迫勞動、宗教歧視等問題大做文章，並表示不與新疆工廠合作、抵制新疆產品。這種無中生有、別有用心的指控，充斥著偏見，暴露了無知；奉勸相關人士到新疆去走一走、看一看，就會有公正客觀的評價，不會被謠言蠱惑。

知識庫：參與BCI的品牌 BCI官網顯示，眾多國際品牌都是其組織會員，除了H＆M，還包括GAP、NIKE、PUMA、adidas、Tommy Hilfiger、Ralph Lauren、Burberry等。 截至2020年5月初，BCI的全球會員數達到1,953家，並仍在持續增加。 會員分為5個類別： 195 個零售品牌會員（超過350個品牌）

1,677個供應商制造商(主要是棉商、紗線廠和其他供應鏈單位）

30個種植者組織

16個其他類別 (多為供應鏈提供技術的公司）

35 個社會團體（主要為棉花相關的非盈利性組織）

責任編輯：尹航

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