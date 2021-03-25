Nike也因拒用新疆棉被內地抵制  下一個誰高危？（第二版）

▲ Nike也因拒用新疆棉被內地抵制 下一個誰高危？

歐盟與美國、加拿大、英國罕有聯手就新疆議題制裁中國，掀起風潮升級、波及多個著名商業品牌。繼瑞典服裝品牌H&M後，美國運動用品廠牌Nike拒去新疆棉的聲明也被翻出，遭到內地網友圍剿，揚言拒絕使用Nike的產品。

（新增第6段內地藝人王一博宣布終止與Nike合作）

新疆該題去年升溫後，多個國際品牌都曾發聲明拒用新疆棉花原材料。而多個品牌更是主張拒用新疆棉組織「良好棉花發展協會（BCI）」的會員，如今恐都成為被內地民眾抵制的目標。

Nike去年聲明被翻出 網民批評Nike造謠

歐盟和英國、加拿大、美國22日接近同步宣布就新疆議題，制裁中國官員及機構，不久後，中國內地網絡開始流傳NIKE去年3月的聲明，該聲明指公司供應鏈未使用維吾爾員工，也沒有使用新疆的紡織品和紡紗。

H&M拒用新疆棉被喊「滾出中國」 共青團：不吃這一套（第三版）

Nike也因拒用新疆棉被內地抵制 下一個誰高危？

中國為全球第一大棉花生產國，產量近85%來自新疆。

Nike（中譯耐克）周三（24日）晚間成為微博熱搜第一，許多內地網民看到這份聲明後，紛紛說要抵制：

反對耐克的聲明！真是枉費了國內眾多消費者多年的熱情和偏愛。

一邊造謠抵制新疆棉花，一邊又想在中國賺錢？痴心妄想！

耐克存在歧視問題，​​支持國貨，國家主權不容侵犯，堅持抵制不守規矩企業！

聲明不要臉！抵制耐克，滾出中國。

內地人氣藝人王一博亦宣布終止與Nike的一切合作。王一博所屬公司，樂華娛樂於周四發布聲明，正式宣布王一博終止與Nike所有合作：「我司及王一博先生堅決抵制任何污化中國的言論與行為，國家尊嚴不容侵犯，堅決維護祖國利益」。 王一博與Nike即時解約。

內地藝人王一博與Nike終止合作

Nike是透過國際非營利組織「良好棉花發展協會」（BCI）的棉花採購協議，BCI現有的合作夥伴還包括Capri集團（Versace、Michael Kors、Jimmy Choo）、Adidas、New Balanc、迅銷（Uniqlo、GU）、Inditex（ZARA等）、Gap、無印良品、IKEA等，約有超過200個品牌。

事實上，日本共同社今年2月曾報道稱，Uniqlo、無印良品等12家日本公司，擬與被指涉入新疆議題的中國公司交易。

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責任編輯：鄧國強

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