歐美重新釐定對華方針 「對抗」是主要基調之一（第二版）

▲ 布林肯批評中國的舉動威脅西方國家的安全

歐美國家與中國就人權問題的糾紛擴大，美國國務卿布林肯24日表示，中國脅迫行徑威脅西方的集體安全，歐美重新啟動關於中國議題的雙邊對話機制，就對中國的立場達成共識，即除了合作，還包括制度上的對抗。雙方強調強調保護人權及遵守國際法，為印太地區穩定與繁榮提供支持。

（新增中國外交部回應）

布林肯在北大西洋公約組織（NATO）演說時嚴詞批評中國，他表示：「中國的脅迫行徑威脅我們的集體安全和繁榮，而且中國正積極致力削弱國際體系的規則，以及我們與盟邦共有的價值觀念」。他又與歐盟執行委員會主席馮德萊恩、外交和安全政策高級代表波瑞爾會面，馮德萊恩指美國是歐盟的重要合作夥伴，希望打造一個新的歐美應對全球議程，一起應對挑戰並掌握新機會。雙方發表新聞稿，同意重新啟動針對中國的雙邊對話機制。

此外，歐美強調保護人權及遵守國際法，為印太地區穩定與繁榮提供支持，並將促進自由和開放的海上路線和供應鏈，並期待與理念相近的夥伴深化關係。

在北京，外交部發言人華春瑩表示，破壞國際體系規則這頂帽子，扣不到中國頭上，世界上只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系；只有一套規則，就是以聯合國憲章宗旨為基礎的國際關係基本準則。美國這些年對國際規則合則用，不合則棄，退了多少群，毀了多少約。如今還動輒揮舞着制裁的大棒，對其他主權國家實施單邊非法制裁，破壞國際體系規則，這頂帽子當然非美國莫屬。

華春瑩又重申，美國價值絕不等於國際價值，美式民主也絕不等於普世民主，美國和盟友當中，也並非所有人立場完全一致。

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責任編輯：陳建錫

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