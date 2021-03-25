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歐洲議會這些黨團圖阻撓 中歐投資協定變數再增？

即時中國 12:24 2021/03/25

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日前應對歐盟、美國、英國、加拿大就新疆問題的制裁措施，中國宣布制裁歐洲議會部分議員，引起該議會內部分黨團激烈反彈。報道指，歐洲議會內抵制《中歐投資協定》聲浪高漲，重要黨團要求以取消制裁為通過有關協定的前提。而歐洲議會議長周四（25日）更揚言採取行動反制中國。

綜合外媒周四（25日）報道，自中國展現強硬，制裁由歐盟27國大使組成的歐盟理事會政治與安全委員會及另外5名歐洲議會議員後，歐洲議會反對《中歐投資協定》聲浪高漲。

歐洲多國召中國大使不滿「反制裁」 （不斷更新）

歐洲議會不滿中國反制裁 急叫停審議中歐投資協定

報道指，歐洲議會第2大黨團「社會民主黨團」表示，歐洲需與中國貿易，惟人權等價值觀居於首位。該黨團指，取消對歐議會議員制裁，是同意談判有關投資協定的前提。

而歐洲議會綠黨則表示，只要中方執行制裁，就不考慮將中歐投資協定列入議會議程。

而歐洲議會主席薩索里（David Sassoli）繼周一（22日）稱中國的決定不可接受後，周四進一步表示歐洲不接受任何恐嚇，並揚言對中方採取報復行動。但薩索里未透露有關行動是否包括拒絕通過中歐投資協定。

雖然目前有多個黨團及多名議員聲言反對有關協定，惟報道分析指，歐洲議會是由27成員國逾700名議員組成，若中方透過重大建設等拉攏其中一些國家，再加上其開放市場的商機，外界尚未知歐洲議會會否有實際行動。

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歐洲議會國際貿易委員會負責中國事務的議員溫克勒（Mr. Iuliu Winkler）周一（22日）布取消原定周二（23日）討論《中歐投資協定》的會議，以回應中國的制裁行動。

報道指，歐盟執委會完成《中歐投資協定》後，需待檢視協定文本及翻譯成數十種歐盟語言文件，再經27個成員國同意及歐洲議會的批准，方才生效；整個過程預估在2022年年初完成。

責任編輯：黃良潤

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