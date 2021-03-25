▲ 新疆棉花風暴擴大 《環球時報》點名Muji、Uniqlo

歐盟與美國、加拿大、英國罕有聯手就新疆議題制裁中國，掀起風潮升級。多個去年曾基於「瑞士良好棉花發展協會（BCI）」決定，發表聲明拒用新疆棉花的品牌，紛紛被內地輿論場翻舊賬、聲言要抵制，而人民日報社旗下環球時報更刊文，點名無印良品Muji、 優衣庫Uniqlo等一系列國際知名品牌。

中國是全球最大棉花供應國、新疆則是中國最大的棉花種植區。《環球時報》指出，H&M決定不再採用新疆所產棉花是基於「瑞士良好棉花發展協會」（BCI）的判斷及一些民間報告與媒體報道。

多個品牌去年基於BCI決定 拒用新疆棉

報導稱，BCI全稱為The Better Cotton Initiative，是2009年在瑞士成立的非政府組織，曾於去年10月21日發表一份英文聲明稱，「中國新疆維吾爾自治區持續存在的強迫勞動和其他侵犯人權的指控，以及在農場層面上不斷增加的強迫勞動風險，導致經營環境難以維持」。

因此，BCI決定「立即停止在該地區的所有實地活動，包括能力建設、數據監測和報告」。

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聲明還表示，2020年3月，BCI暫停了在新疆維吾爾自治區的認證和保證活動，因此，沒有新認證的「良好棉花」來自該地區。

至於為何做出上述判斷，BCI沒有解釋，但這份聲明網絡鏈結目前已無法正常開啟。

環球時報又指，事實上，近兩年發表過與新疆棉花「切割」言論的外國企業還包括：BCI成員巴寶莉（Burberry）、愛迪達（adidas）、耐克（Nike）、新百倫（New Balance）等。

報道稱，日本共同社今年2月也曾報導，優衣庫（Uniqlo）、無印良品（Muji）等12家日本公司擬與「已確認在中國新疆維吾爾自治區參與強迫勞動的中國公司」暫停交易。

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環球時報周三（24日）就此採訪優衣庫、無印良品及松下公司，但截至24日24時，尚未收到回應。

環球時報指出，優衣庫官網目前已沒有與新疆棉有關的產品，但無印良品官網上仍有大量新疆棉產品。

adidas及Burberry也被翻舊賬

有網民24日發現，中國本土知名運動品牌安踏（2020）也是BCI成員之一。安踏24日晚間緊急發表聲明稱，注意到近日BCI發表的聲明，並對此事嚴重關切，正在啟動相關程序，退出該組織。

聲明還表示，安踏一直採購和使用中國棉產區出產的棉花，包括新疆棉，在未來也將繼續採購和使用中國棉。

環球時報指出，近兩年，西方政客針對中國涉疆議題的炒作一直沒有停止，「強迫勞動」則成為美國和西方一些反華勢力攻擊中國新疆事務的常用藉口。但中國官方駁斥，強調所謂「強迫勞動」問題，完全是美國與西方一些機構和人員憑空捏造，嚴重違背事實。

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責任編輯：鄧國強

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