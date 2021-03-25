【新疆棉花】A股國產服裝板塊走強 機構：把握國產崛起機會（第二版）

包括H&M、Nike等多個國際服裝品牌因拒用新疆棉被內地抵制，消息令國產服裝品牌受關注。截至午間收市，A股三大指數衝高回落，創指漲0.13%。服裝紡織板塊走強，南山智尚漲超15%，美邦服飾、日播時尚封板，萬里馬、海瀾之家、太平鳥等拉升跟漲。

（新增機構評論）

今日A股三大指數低開，開盤探底後反彈，滬指、創指、深成指先後轉升，而後指數持續拉升，創指一度漲近1%，臨近尾盤，三大指數衝高回落，滬指、深成指轉跌，創指漲幅收窄。截至午間收市，滬指跌0.01%，報3366點；深成指跌0.1%，報13393點；創指漲0.13%，報2638點。

板塊方面，服裝家紡板塊受利好消息刺激高開。具體來看，南山智尚（300918.SZ)一度漲超20%，收報12.55，漲10.28%；美邦服飾(002269.SZ)漲停；日播時尚(603196.SH)漲停；萬里馬(300591.SZ)、海瀾之家(600398.SH)、太平鳥(603877.SH)等拉升跟漲。

中信證券研報稱，倘若相關國際品牌拒不悔改，將對其在中國市場銷售產生較大負面影響。持續關注H&M事件進展及社會輿論走向，把握國產品牌的崛起機會。

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責任編輯：尹航

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