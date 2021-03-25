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H&M風波續發酵 A股國產服裝板塊大幅走強

經濟脈搏 11:59 2021/03/25

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包括H&M、Nike等多個國際服裝品牌因拒用新疆棉被內地抵制，消息令國產服裝品牌受關注。截至午間收市，A股三大指數衝高回落，創指漲0.13%。服裝紡織板塊走強，南山智尚漲超15%，美邦服飾、日播時尚封板，萬里馬、海瀾之家、太平鳥等拉升跟漲。

今日A股三大指數低開，開盤探底後反彈，滬指、創指、深成指先後轉升，而後指數持續拉升，創指一度漲近1%，臨近尾盤，三大指數衝高回落，滬指、深成指轉跌，創指漲幅收窄。截至午間收市，滬指跌0.01%，報3366點；深成指跌0.1%，報13393點；創指漲0.13%，報2638點。

板塊方面，服裝家紡板塊受利好消息刺激高開。具體來看，南山智尚（300918.SZ)一度漲超20%，收報12.55，漲10.28%；美邦服飾(002269.SZ)漲停；日播時尚(603196.SH)漲停；萬里馬(300591.SZ)、海瀾之家(600398.SH)、太平鳥(603877.SH)等拉升跟漲。

新疆棉花風暴擴大  《環球時報》點名Muji、Uniqlo

Nike也因拒用新疆棉被內地抵制  下一個誰高危？（第二版）

安踏不想步H&M後塵 急與倡抵制新疆棉組織割席

H&M拒用新疆棉被喊「滾出中國」 共青團：不吃這一套（第三版）

責任編輯：尹航

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