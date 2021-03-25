智庫：美國在亞洲毫無作為 助中國地緣政治崛起

美國正加緊拉攏亞洲國家，以應對中國的迅速崛起。美國智庫23日發表報告指，美國的不作為與中國的自信增強，造成美國經濟和戰略雙重困境，尤其美國撤出亞洲後，幫助中國的「一帶一路」倡議填補真空。如今非洲和亞洲的部分國家地區，已認為中國要比美國更為強大，美國須改變這個現狀。

美國外交關係協會（CRF）指出，雖然美國很久以前就對在亞洲各地促進基礎建設，貿易和聯結表示了興趣，並多次引用「絲綢之路」的形象，但美國沒有滿足地區的內在需求，它對很多接受「一帶一路」倡議的國家的借貸與投資是有限的，而且正在下降。在過去8年間，中國的「一帶一路」倡議於全球範圍內對公路、鐵路、發電廠和通信基礎建設等項目提供了資助。價值數萬億美元的倡議計劃不受地理約束，超越了傳統的基礎建設的範圍。

「中國把基建投資當成一項政策要務。美國沒有。」美國前財長和白宮前幕僚長Jack Lew表示，「一帶一路」倡議正在提升中國在整個地區、世界範圍內投送力量的能力，美國需要提供替代物，並讓其他國家明白該倡議的風險及加以抵制。一名資深白宮官員向美國之音表示，「加強我們的聯盟很重要，尤其是加強與小國之間的聯盟，這些小國否則就可能面臨中國的某些壓力。」官員指，拜登政府將會改變這個狀況，與中國競爭正在鼓勵美國全面提升外交活動。

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責任編輯：陳建錫

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