美國傳媒揭 中美交鋒背後悄悄推進這項合作

▲ 美國傳媒揭 中美交鋒背後悄悄推進氣候變化合作

中美會談阿拉斯加戰略對話激烈交鋒，中美最近也就新疆議題持續鬥法，但美國傳媒披露，美國與中國仍在靜悄悄地，推動兩國合作應對氣候變化這個共同生存威脅。中美兩國氣候特使本周已經舉行正式對話，是為美國總統拜登上任後首次。不過，即使是氣候變化議題，中美雙方都各有盤算。美國對華強硬派尤其要求拜登政府，不要為了應對氣候變化合作而在其他議題上對中國軟化。

《華爾街日報》報道，美國氣候特使克里（John Kerry）與中國氣候特使解振華，本周二（23日）出席網上氣候會議，與歐洲多國、歐盟及加拿大氣候特使同場。消息人士表示，克里現身旨在發出信號，表明美國已重返氣候事務談判桌。

這是拜登上任兩個月以來，克里和解振華首次正式接觸。據悉，兩人此前已經舉行了非正式對話，討論建立一個中美之間正式的接觸機制，合作應對氣候變化問題。

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報道稱，鑑於中美關係緊張，克里和解振華的互動，是對拜登政府對華戰略的一場考驗。拜登政府有意在氣候變化、新冠疫情等議題與中國展開合作，但與此同時，中美兩國正在爭奪全球影響力，並爭奪關鍵技術控制權。一名知情人士直言，氣候是一個關乎人類存亡的問題，即使存在大國競爭，就氣候問題上合作也是有可能的。

美國特朗普前政府對全球暖化持否認態度，並退出了《巴黎氣候協定》，拜登政府則把氣候變化問題列為一大要務，重返了協定，但美國至今尚未提出減排目標。中國則把碳排放峰值目標定於2030年之前，並於去年首次提出在2060年之前實現碳中和，將淨碳排放降至零。

克里與解振華是老熟人。克里曾任美國奧巴馬政府國務卿，任內與解振華共同參與制定《巴黎協定》。克里獲拜登任命為美國氣候特使後，中國政府也重新任命解振華，擔任中國氣候變化事務特別代表。解振華此前已擔任該職務10多年，至2018年卸任。

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然而，拜登政府就氣候問題與中國合作，也面臨一定政治壓力。美國共和黨議員和國安系統中的強硬派警告拜登政府，北京方面或許會把克里及氣候談判「當作楔子」，用來分裂拜登政府、使美方立場軟化。

另一方面，綠色和平駐北京資深政策顧問李碩亦稱，中國的政策制定者同樣擔心，美國可能試圖利用氣候變化問題方面的合作來獲取在其他領域的讓步。

此外，儘管美方自己未有減排目標，美方卻認為中國減排目標「不夠進取」。美國國務院稱，中方承諾是重要一步，但「仍不足以幫助全球氣溫平均升幅控制在1.5攝氏度以內」。有知情人士表示，美方認為談判難以讓中方承諾更多，美國應聯合其他國家，尤其是亞洲國家成立「更有力」的氣候倡議，迫使中國跟上。

中美阿拉斯加戰略對話後，新華社表示，中美會成立氣候變化聯合工作組。美國國務院未有否認，但對外強調會上未有成立工作組。

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責任編輯：連兆鋒