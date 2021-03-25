彭博社：美國超級紓困措施 助中國出口增4660億港元

美國參議院本日6日通過總統拜登拜登（Joe Biden）提出的1.9萬億美元、折合14.7萬億港元刺激經濟方案。彭博社報道指，有關方案當中將有約3600億美元（折合約2.8萬億港元）用於進口，或令中國2021至2022年出口增加600美元（折合約4660億港元）。

外媒引述彭博社報道，美國的的1.9萬億美元紓困方案，將為全球經濟帶來巨大的溢出效應，尤其是對中國此一全球最大出口國而言。

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報道引述全球最大、提供金融服務的安聯集團（Allianz SE）估計，美國1.9萬億美元刺激經濟方案中，將有約3600億美元用於進口。而隨著美國消費者購入電腦，家用設備和服裝等商品，2021至2022年中國出口或增加600億美元。

報道指，出口的增長將給予中國擴大產能的條件，使當局可維持其高額投資。

彭博引述受訪商人稱，美國民眾接收1400美元的刺激經濟支票，令美國需求會旺盛，料其公司今年銷售額將增長30％以上。該商人擁有位於南京的一家進出口公司，主要業務為從中企手上購買高端鋁合金車輪，並轉售予美國零售商。

報道又引述經合組織（OECD）的數字稱，美國有關方案或有助提振中國經濟，令其在方案推出後的第一年，國內生產總值（GDP）增加0.5個百分點。而據彭博經濟分析，美國國內需求1%的增長，相當於令中國GDP增加0.08%。

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惟據彭博分析，上述情況亦意味中國製商品價格將繼續上揚，兩國因貿易失衡而導致的緊張局勢或更加惡化。

早前本地傳媒亦曾報道，美國有關方案將為全球經濟注入更多流動性，其中相當一部分最終或流向投資回報前景看好的中國，並進一步提振中國的出口。惟分析指，熱錢流入會製造危險的資產泡沫，而美國持續寬鬆的貨幣政策或給流入和流出中國的資金帶來更大波動性。

責任編輯：黃良潤

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