▲ 【新疆棉花】H&M分店被「逐出」百度地圖 網民曾喊滾出中國

歐盟與美國、加拿大、英國罕有聯手就新疆議題制裁中國後，瑞典服裝品牌H&M等被翻舊賬，曾於去年聲明拒用新疆棉花，引發內地網民群起聲言抵制；有網民喊出「H&M滾出中國」後，不僅多個電商平台下架H&M產品，內地普遍使用的百度、高德地圖App，自周四（25日）起也已經搜尋不到H&M門市。

跟H&M同屬「良好棉花發展協會（Better Cotton Initiative，BCI）」成員的Nike、adidas等國際品牌，也陸續遭內地網民狙擊。

H&M於24日晚間在中國官網發表一篇聲明，指公司確保全球供應商遵守如「經合組織負責任的商業行為準則」等永續發展承諾，「不代表任何政治立場」，並強調H&M一如既往地尊重中國消費者。

H&M也在高德地圖App消失

但這樣的聲明似乎未能將局勢降溫。京東、天貓和淘寶等電商平台移除H&M的搜尋結果，手機商vivo下架H&M的App後，25日上午在高德地圖、百度地圖等地圖App上搜尋H&M，也已見不到門市位置。

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事件源於H&M在2020年發布的一份聲明，指公司關注有關新疆少數民族問題，因而不和新疆的服裝廠合作，也不採購當地產品及原料。

這份聲明24日突然被翻出，共青團中央在微博上嚴詞批評H&M，並在網絡上掀起一波抵制潮。之後包括宋茜、黃軒等中國藝人都發聲明稱，終止與H&M合作。

H&M禁用新疆棉，與其加入BCI有關，這是一家總部位於瑞士、在上海設有辦事處的非營利組織，宗旨為推動全球棉業的永續發展。BCI於2020年10月指新疆存在強迫勞動和侵犯人權的現象，禁用新疆棉。

因此，社交平台微博上有網民列出BCI的成員Nike、adidas都曾聲明不用新疆棉；並指英國精品Burberry曾稱不用中國棉花；日本品牌優衣庫Uniqlo則說，若合作廠商有強制勞動問題，會停止合作。

截至25日上午，內地藝人王一博已先開第一槍，宣布終止和Nike的一切合作。

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責任編輯：鄧國強

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