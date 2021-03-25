胡錫進撐民間聲討H&M、Nike 但呼籲官方保持克制

H&M、Nike因曾發明拒用新疆棉，被內地官方及民間輿論圍攻。《環球時報》總編輯胡錫進今日（25日）表示，中西意識形態衝突加劇，跨國公司在不同市場很難取得平衡。網民聲討這些公司，是任何消費群體受到冒犯時都會做出的反應。但他個人認為，官方機構包括旗下社交媒體帳號，不應參與聲討或帶風向。

胡錫進表示，網民有權扒這些西方公司對新疆事務的無禮表態，有權利表達憤怒。每個國家、市場都有它們的利益和自尊，跨國公司在不同市場之間迴旋平衡注定會變得困難。這個鍋不能推給中方來背，不能讓中方的網開一面，使它們得以在西方「政治正確」，最終要中國消費者用尊嚴受損來為它們埋單。

老胡個人建議，中國的官方機構、包括有明確官方機構標籤的社交媒體帳號一般情況下不參與、或者克制參與對相關西方公司的聲討，尤其是不做輿論聲討的引領者。我充分理解每個賬號小編們的心情，但這些帳號如果能同中國互聯網輿論對那些西方公司的聲討保持一定距離，將能夠讓那些輿論更加原汁原味地體現民間態度，那反而會對外放大那些輿論的力量，不僅使西方公司、也讓整個西方世界更加看清中國民間的立場與情感。

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他指出，中國要擴大對外開放，亦要講原則，維護自己的利益和尊嚴。外國公司進入中國市場需入境隨俗，其在西方那邊的規則和習慣需要與中國的社會原則進行碰撞、磨合。他認為應該把它看成市場過程，這是廠家和產品取悅消費者繞不開的環節，讓市場規律來決定這種碰撞的結果。

西方極端勢力很希望把中國市場對外部冒犯的天然反應定義成「政治打壓」，中國不能任由他們來主導國際社會對這些衝突的認知，將中國投資環境污名化。

這些外國公司遭到中國網民的聲討，與中國擴大對外開放毫不矛盾。H&M、Nike等如今在中國市場上的聲譽遭到重創，大量公關投入毀於一旦，需要回西方社會抱怨、討說法，因為其知道，無論出於甚麼原因，無論是主動還是被動的，自己的確做了中國消費者不可能無動於衷的事情。

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責任編輯：陳建錫

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