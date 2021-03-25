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【新疆棉花】陳偉霆與Tommy Hilfiger終止合作 歐陽娜娜與Converse割席（組圖）

社會熱點 17:05 2021/03/25

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外國品牌拒用新疆棉引發內地抵制浪潮，受影響的包括H&M、Nike等，身為相關品牌代言人的宋茜、王一博、譚松韻等明星也與品牌急速切割，表示「已無合作」，還有藝人在微博上轉發「#我支持新疆棉花#」的標籤。最新進展是，港籍藝人陳偉霆終止與Tommy Hilfiger合作，歐陽娜娜與Nike旗下的Converse亦終止合作。

內地藝人王一博、宋茜等人宣布割席

「新疆棉花」話題幾乎佔據微博熱搜榜，被捲入風波的包括H&M代言人宋茜、黃軒，Nike代言人王一博等。

作為Nike官方合作夥伴的王一博原定於26日參加Nike活動，但25日上午9時宣布終止與NIKE品牌的一切合作。其所在公司樂華娛樂透過聲明表示，國家尊嚴不容侵犯，堅決維護祖國利益。

陳偉霆與Tommy Hilfiger終止合作

近年主力在內地發展的陳偉霆今年1月成為美國時尚品牌Tommy Hilfiger男裝品牌代言人。而Tommy Hilfiger也是此次棉花風波的導火線——BCI組織的會員。

新疆棉花爭議「導火綫」 擁2000會員機構的BCI是甚麼組織？

英皇娛樂隨即發聲明表示，即日起該公司及其藝人陳偉霆將終止與Tommy Hilfiger品牌的一切合作，陳偉霆堅決抵制及反對任何污化及造謠中國的言論及行為，堅決維護祖國利益及尊嚴。

台籍藝人歐陽娜娜與匡威終止合作

白敬亭及歐陽娜娜宣布解除與Nike旗下品牌匡威（Converse）的一切合作。

    點擊圖片放大
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隨後，藝人譚松韻工作室官方微博宣布，譚松韻終止與NIKE品牌的一切合作。

身為H&M代言人的宋茜與黃軒稍早前也發聲明表示「和品牌已無合作」。

除了宣布和品牌切割，肖戰、王一博、佟麗婭、龔俊、虞書欣、于朦朧、楊超越、白鹿、羅雲熙等多名藝人還在微博轉發官媒《人民日報》「#我支持新疆棉花」活動。值得一提是，《人民日報》的微博配圖還以H&M品牌Logo的字體製作圖片。

胡錫進撐民間聲討H&M、Nike 但呼籲官方保持克制

【新疆棉花】H&M分店被「逐出」百度地圖  網民曾喊滾出中國  

H&M風波續發酵 A股國產服裝板塊大幅走強

新疆棉花風暴擴大  《環球時報》點名Muji、Uniqlo

責任編輯：尹航

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