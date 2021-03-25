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京滬磁浮高鐵工程研究啟動 20年「磁輪之爭」終塵埃落定（組圖）

經濟脈搏 16:49 2021/03/25

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內地交通運輸部今年將正式展開「京滬磁懸浮高速鐵路工程研究」，報道稱，此為首次在國家層面提出有具體線路走向的高速磁懸浮研究項目，引發外界高度關注，亦意味20年前曾引發的「磁輪之爭」終塵埃落定。

澎湃新聞周三（24日）報道，交通運輸部周二（23日）下達了2021年交通運輸戰略規劃政策項目計劃的通知，其中在一份相關文件中，「京滬磁懸浮高速鐵路工程研究」項目被列入其中。

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報道引述文件稱，該項目以1年為研究時限，由中國鐵道科學研究院集團有限公司承辦，總預算20萬元人民幣（折合約23.8萬港元）。

報道指，早前在國家層面已有開展高速磁懸浮相關技術研發的相關計劃。國務院新聞辦公室去年12月發表《中國交通的可持續發展》白皮書，其時國家鐵路局總工程師嚴賀祥在新聞發布會上稱，當局正開展《「十四五」鐵路發展規劃》研究工作，其中包括推動時速400公里級高速鐵路關鍵技術、600公里級高速磁懸浮系統技術儲備等重大科技研發。

外媒引述交運部總規劃師汪洋，於周三的國新辦記者會上稱，高速磁懸浮列車具無摩擦、爬坡能力強、節能環保等優勢。中國目前已構建了研發、試驗、試制平台，樣車亦試跑成功。但下階段仍需加強技術攻關，待具備條件後，才會正式推動項目的規劃建設。

報道稱，有關項目完工通車後，時速600公里的磁懸浮列車有望使上海到北京的時間大幅縮短至2.5小時內。

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「磁輪之爭」終塵埃落定

另據台媒報道，是次內地官方公布開展相關研究項目，意味20年前曾引發的「磁輪之爭」終塵埃落定。

報道指，內地兩個最大城市北京和上海開展磁浮鐵路工程研究，亦宣告中國穩居高鐵第一大國，並啟動磁浮時代。

1998年有關方面曾就京滬高速鐵路應選擇高鐵輪軌，或是磁浮，分成兩派意見。最後有關方面議定輪軌、磁浮各建一條；其中輪軌建在秦瀋線，磁浮則建在上海。2002年後秦瀋線動車組夭折，上海則成功建成全球首條商用磁浮列車。

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報道又指，內地對磁浮列車的研究已超20年，惟迄今仍只有2006年4月底通車、全長僅30公里的上海磁浮列車作示範路線。同年國務院先後再批覆建設京滬高鐵和滬杭磁浮。其中京滬高鐵在2011年通車，滬杭磁浮卻不見蹤影；中國高鐵自此「拔地而起」，並走向海外。

據報磁浮除前期建設花費大外，後期維修成本亦沉重，因工程需單獨修建專線，精度要求非常高，否則一處出問題，整條都得停運。

另外，內地早期沒有磁浮列車相關技術，上海的磁浮專線須從德國引進全套核心技術及仰賴德國技術專家。若當年先選磁浮，則意味中國的高鐵網絡核心技術、列車控制系統，和關鍵零組件均要被先進國家「卡脖子」。

報道認為，高鐵技術發展帶動「北車」、「南車」等崛起壯大，中國已完全掌握高鐵自主知識產權，甚至趕超德國西門子等。

責任編輯：黃良潤

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