新疆棉花爭議「導火綫」 擁2000會員機構的BCI是甚麼組織？

本次新疆棉花風波的「導火綫」，來自瑞士良好棉花發展協會（BCI）一份去年發表、指新疆存在「強迫勞動」的聲明。BCI屬於非牟利的國際認證機構，2005年由世界自然基金會（WWF）創辦，宗旨是促進更好的棉花種植標準。BCI現有接近2,000家會員機構，包括大量國際知名品牌及零售商。

根據公開資料，截至2020年5月初，BCI的全球會員數已達1,953家，且正在逐年增加。BCI的會員分為5個類別，分別是195個零售品牌、1,677個供應商製造商（棉商、紗線廠和其他供應鏈企業）、30個種植者組織、16個其他類別（以技術企業為主）及35個社會團體（以非盈利性組織為主）。當中，不乏全球知名品牌，如H&M、Nike、Adidas、Puma、Decathlon、Ikea、WalMart、Fast Retailing、Burberry、New Balance，以及剛宣布退出的安踏體育等。

BCI所認證的棉花，佔了全世界棉花產量的1/5，會員機構必須使用它們認為符合標準的棉花。其標準除了「環保標準」，還鼓吹「提倡體面勞動」。

BCI的態度耐人尋味

去年10月，BCI曾發表新聞稿，並於今年3月重新編輯過，其中同樣宣稱新疆地區存在「強迫勞動」和其他「侵犯人權」的現象，形容其不符合該組織的行為標準，須立即通過吊銷或拒絕BCI許可證來處理。今次風波發生後，BCI的上海 代表處發表《關於新疆問題的重要申明》指，BCI中國項目團隊嚴格遵照BCI的審核原則，從2012年開始對新疆項目點所執行的歷年第二方可信度審核和第三方驗證，從未發現強迫勞動。BCI將與新疆保持溝通，維護供應鏈可持續發展。

但這則聲明是否代表BCI總部官方意思，聲明及之後並未有更多明確信息說明。但去年該份批評新疆「強迫勞動」的新聞稿，目前已無法在網頁上打開。

官方：美國是幕後金主

對於BCI介入中國的新疆人權議題，共青團中央指， 在歐洲，尤其是北歐，在環保議題上政治正確氛圍極其濃厚。BCI初期堅決貫徹高舉環保和可持續發展的大旗，獲得不少響應。可基金會畢竟是個非牟利機構，需要「金主」支持，而它的「金主」就是美國國際開發署（USAID）。USAID自稱其為貫徹美國外交政策支援非軍事項目的獨立機構，實際則約等於FBI的馬甲，資助反對派、賄賂官員、帶節奏煽動民眾的新聞屢見不鮮。

內媒則指，以「強迫勞動」、「歧視少數民族」等說法來抹黑中國已屢見不鮮，中國外交部曾說出關鍵點，這些抹黑的目的，是限制打壓中國有關方面和企業發展，「BCI和一些品牌口中的『強迫勞動』已是徹徹底底的謊言，為何這些力量要打壓新疆棉農、封殺新疆棉花呢？其中緣由，不言自明了吧。」

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責任編輯：陳建錫

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