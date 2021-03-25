【新疆棉花】Nike與一中國富豪息息相關  並拓14萬就業（第二版）

▲ 【新疆棉花】Nike與一中國富豪息息相關 並拓14萬就業

歐盟與美國、加拿大、英國罕有聯手就新疆議題制裁中國後，H&M及Nike等國際品牌紛紛被翻出曾聲明拒用新疆棉花，結果招來內地輿論揚言抵制。但值得注意的是，這些品牌有一定比例的產品由中國代工廠生產，為內地創造了許多就業機會與財富。

（新增末段胡錫進談抵制外國品牌事件）

根據報道，曾基於國際非營利組織「良好棉花發展協會（BCI）」決定，去年公開聲明拒用新疆棉花的國際品牌，除H&M及Nike外，還有Versace、Michael Kors、Jimmy Choo、Adidas、New Balanc、Uniqlo、GU、ZARA、Gap、無印良品、IKEA等，總數超過200個品牌。

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而這些品牌都有一定比例的產品，是Made in China即由中國代工廠生產；但要了解這些品牌僱用多少勞工、一旦被擺買又會間接影響多少中國工人就業，實在很難有一個具體數據；原因是這些產業鏈的透明度一般不甚高，不易掌握準確信息。

中國是Nike主要生產國之一

但如以美國運動品牌巨頭Nike為例，由於Nike在2014年設立Manufacturing Map（http://manufacturingmap.nikeinc.com），詳列在全球的僱工情況，因此信息相對明確。

其中可以看到Nike目前在中國有107間工廠，合共有工人逾14萬，在全球排第二。而Nike全球最大生產基地是越南，目前有105間工廠，聘逾46萬工人。但無論如何，Nike在中國的生產線，都提供了大量就業機會。

同時，2019福布斯中國400富豪榜中，排名28的申洲國際 （2313） 創辦人馬建榮家族，其財富也與Nike息息相關。

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申洲國際主業是成衣代工生產。根據興業證券在研報中提到，2019年，Nike與Adidas、Uniqlo和PUMA爲申洲國際前四大客戶，佔公司營收比重分別爲30%、22%、20%和11%。

可以說，以上數個近日被點名抵制的品牌，為申洲國際帶來可觀的財富。

根據報道，一般來說，代工附加值低，利潤也相對較低。但申洲國際作爲代工廠，淨利率幾乎是Nike的兩倍。2011年2月28日以來，10年間，公司股價上漲將近23倍。

H&M有80%的成衣來自亞洲

而2005年，申洲國際總營收爲24.8億元（人民幣，下同），年度利潤爲3.5億元。到2019年，公司營收已經達到226.7億元，年度利潤達到49.6億元，年複合增長率分別爲17%和21%。

而過去被提及過的Nike鞋履產品代工商，則包括台灣寶成鞋業、台灣豐泰鞋業等在內地的工廠。

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至於H&M有80%的成衣來自亞洲，在孟加拉、柬埔寨及中國等地共有69個成衣廠，反映亦在互惠前提下，為中國創造了就業機會。

事實上，環球時報總編輯胡錫進就發文表示，西方公司對新疆事務無禮，網民有權表達憤怒，但同時建議，中國官方機構和有明確官方機構標籤的社交媒體賬號，在一般情況下不參與，或克制參與聲討這些西方公司，尤其是不做輿論聲討的引領者。

胡錫進呼籲官方沉穩應對，大概了解箇中道理。

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責任編輯：鄧國強

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