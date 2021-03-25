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【新疆棉花】華春瑩回應抵制H&M風波：中國民意不可違

國情動向 16:38 2021/03/25

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H&M等外國品牌拒用新疆棉引發內地抵制浪潮，風波持續發酵。中國外交部發言人華春瑩今日（25日）回應表示，中國人民友善開放，但中國民意不可欺、不可違。中國民眾越來越不能接受「一邊吃中國飯、一邊砸中國碗」的行為。

對於H&M去年發表聲明拒用新疆棉花，被網民翻舊賬，揚言抵制，華春瑩在外交部例行記者會上回應表示，沒有關注有關企業何時發表聲明，但聲明引起中國網民強烈反應，美國等一些西方國家基於謊言指責新疆，由幾個所謂學者和媒體煽動，反華勢力再跟進炒作，就事件造謠、污衊和詆毀中國是極端錯誤。

指不用新疆棉花是相關企業損失

她稱，新疆不存在強迫勞動，但一些企業居然相信謠言，中國老百姓有自由發表觀點、表達感受，中國市場就在此，不需要當局專門搞脅迫，但是老百姓可能也不允許一些外國人，一邊吃著中國的飯、一邊砸著中國的碗。

華春瑩說，中國敞開胸懷，歡迎外國企業和人員在中國經營生活和工作，但反對基於謠言和謊言對中國進行惡意攻擊，甚至損害中方的利益。

她指出，新疆地區的棉花是世界上最好的棉花之一，不用是相關企業損失；給老百姓包括少數民族提供更多就業機會，一般正常人都會覺得是件好事但就有人認為這是「強制勞動」或「壓迫」，「因為他們自己在歷史上真的這麼干了，所以現在以己度人」；中國光明磊落，中國人民友善開放，但中國的民意不可欺、不可違。

華春瑩又拿出兩張照片，一張是在美國黑奴在棉花地採摘的照片，指這代表美國也曾有「強制勞動」（註：此相由美國著名紀實攝影師Danny Lyon攝於1960年代後期，美國於1865年全面廢除奴隸制），另一張則展示中國新疆超過40%棉花田都已經進行機械化採摘。

商務部：希望避免商業問題政治化

商務部發言人高峰今日也回應表示，所謂中國新疆地區存在「強迫勞動」，完全是子虛烏有，「純白無瑕的新疆棉花不容任何勢力玷污抹黑」。

高峰強調，對於跨國企業在中國正常的經營活動和構建產業鏈供應鏈的努力，中國政府始終持歡迎和支持態度。對於個別企業基於虛假信息作出的所謂商業決策，中國消費者已經用實際行動作出了回應。希望有關企業尊重市場規律，糾正錯誤做法，避免商業問題政治化。同時，中方歡迎外國企業到新疆實地考察，也願意為各國企業在新疆開展貿易投資提供積極支持。

另外，中國消費者協會表示關注H&M事件，指個別國際行業組織和跨國企業基於虛構的謠言，抵制新疆棉花和相關產品，做法嚴重傷害中國消費者感情，侵害消費者合法權益。中消協要求相關行業組織和跨國企業，立即停止實施類似虛假宣傳、歧視政策、損害消費者合法權益的做法，以實際行動體現對中國消費者的尊重。

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責任編輯：蒯宇澄

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