深圳放寬清明節入境隔離至14日 4類人士禁止掃墓

▲ 深圳放寬清明節期間的入境隔離措施

深圳市政府今日（25日）公布清明節期間的防疫安排，入境人士不再需要接受「14+7」隔離，改為14日集中隔離醫學觀察，之後可以自由活動。但在14天內有境外（含國外和港台）、國內中高風險地區旅居史、密切接觸者，以及有發燒和呼吸道症狀等4類人士，禁止參加祭掃活動。

市政府新聞發布會上提到， 針對入境人士的「14+7」政策，改為14天集中隔離醫學觀察措施，隔離期間按照第1、4、7、14天共檢測4次核酸，14天集中隔離醫學觀察後，核酸檢測結果為陰性的即可解除隔離觀察。 對於入境人士中，目的地為 深圳 且符合居家隔離條件，經核酸檢測陰性並自願申請「7+7」隔離醫學觀察措施的，應予以支持。 不得對解除隔離人員再採取延長期限、居家隔離、居家健康管理、社區健康管理等措施。

市衛健委副主任常巨平表示，當前全球疫情形勢依舊複雜，香港疫情反覆，深圳依舊面臨外來輸入壓力。清明假期來臨，深圳疫情防控絲毫不能鬆懈。參照往年祭掃人數，預計深圳今年祭掃人數將達到70餘萬人次。深圳將實施實名預約進行現場祭掃，並充分運用「雲祭掃」等創新方式，通過實名預約、錯時錯峰、分時分批、控制停留時間等措施，切實做好祭掃人流管控；繼續推廣網絡祭掃、信郵哀思、書寫寄語、製作思念卡等方式緬懷先人。

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