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【新疆棉花】陳奕迅與adidas分手：抵制污名化中國

國情動向 20:02 2021/03/25

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【新疆棉花】陳奕迅與adidas分手：抵制污名化中國

知名國際品牌H&M、Nike、adidas等拒用新疆棉，在中國內地引發抵制浪潮，許多與這些品牌合作代言的藝人，都表態支持抵制、甚或乾脆解約卸下代言人身分，而陳奕迅也在微博上聲明，宣布即日中止與Adidas合作。

陳奕迅從2011年起就開始和adidas合作代言，但其經理人公司「廿一克」周四發表聲明表示，「我司與我司藝人陳奕迅先生堅決抵制任何污名化中國的行為，即日起終止與adidas品牌的一切合作。特此聲明！」

陳奕迅擔任adidas品牌代言人超過10年，幾乎與adidas Originals畫上等號，許多公開場合或是演唱會，都可以看到他穿上該品牌大力宣傳，並多次合作推出聯名款商品，有專屬「奕」字標誌印在聯名鞋跟的內側表面。

經理人公司聲明：堅決抵制污名化中國

如今adidas捲入新疆棉事件，陳奕迅與其割席，獲得內地許多網友正評。

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新疆棉事件，已引起大批藝人出聲切割，與adidas相關的包含彭于晏、張鈞甯、楊冪、迪麗熱巴、鄧倫、王嘉爾、宋妍霏、Angelababy、易烊千璽都透過工作室發文宣布終止合作。

而歐陽娜娜也切割與Converse的關係，許光漢也透過內地經紀公司「合力極光」發聲，一次終止與Puma、Calvin Klein的合作，引起大批網友討論。

責任編輯：鄧國強

H&M拒用新疆棉被喊「滾出中國」 共青團：不吃這一套

Nike也因拒用新疆棉被內地抵制  下一個誰高危？

【新疆棉花】陳偉霆與Tommy Hilfiger終止合作 歐陽娜娜與Converse割席

【新疆棉花】Nike與一中國富豪息息相關  並拓14萬就業

責任編輯：鄧國強

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