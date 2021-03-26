中方反制 制裁英方9個人及4實體禁入境港澳

中方在新疆問題上對英方實施反制。外交部發言人宣布，對惡意傳播謊言和虛假信息的英方9名人員和4個實體實施制裁，自即日起禁止有關人員及其直系家屬入境（包括港澳），凍結其在華財產，禁止中國公民及機構同其交易。中方保留採取進一步措施的權利。

被制裁者禁入境、凍結在華財產

被制裁的9人分別是下議院外交事務專責委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）、保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）、保守黨議員奧布萊恩（Neil O’Brien）、上議院議員奧爾頓勳爵（David Alton）、保守黨議員勞頓（Tim Loughton）、保守黨議員加尼（Nusrat Ghani）、國際律師會人權研究所主任兼御用大律師肯尼迪（Baroness Helena Kennedy）、御用大律師尼斯（Sir Geoffrey Nice）及芬利（Joanne Nicola Smith Finley）。

４個實體分別是「中國研究小組」（China Research Group）、保守黨人權委員會（Conservative Party Human Rights Commission）、「維吾爾獨立法庭」（Uyghur Tribunal）及埃塞克斯園大律師事務所（Essex Court Chambers）。

外交部指，自即日起禁止有關人員及其直系家屬入境（包括香港、澳門），凍結其在華財產，禁止中國公民及機構同其交易。中方保留采取進一步措施的權利。

外交部表示，日前，英方基於謊言和虛假信息，以所謂新疆人權問題為借口對中國有關個人和實體實施單邊制裁，公然違反國際法和國際關係基本准則，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中英關係。中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，正告英方不要在錯誤的道路上越走越遠。否則，中方將做出進一步堅決的反應。

同時，國務委員兼外長王毅出訪土耳其時亦提及，涉疆問題的實質是反恐暴、反分裂。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）22日出訪歐洲，隨即聯合歐盟、加拿大和英國制裁新疆官員。這是美國總統拜登（Joe Biden）上任後，西方國家首次採取這類協調行動反制中國。

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責任編輯：尹航

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