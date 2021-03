拜登再這樣說習近平  稱美3招與中國較量（有片）（第三版）

中美高層會談日前被指談不出成果便收場,中美關係未有改善跡象。美國總統拜登在當地時間周四(25日)舉行了上任以來的首場記者會,在回應中美關係時,他再次中國國家主席習近平聰明,但骨子裡沒有民主;他還系統地提出,美國應做好3件事與中國競爭,並揚言美國不會被中國超越。

(新增文末美國威爾遜中心基辛格中美關係研究所主任戴博解讀)

拜登(Joe Biden)在歷時一個小時的記者會上,花了近十分鍾的時間闡述對中美關係的看法。

拜登透露,他上任後與習近平長達兩個小時的通話中,曾向對方表明,美國並不尋求對峙,但中美之間存在激烈的競爭,美國將堅持要求中國按照國際規則公平競爭。

拜登:他骨子裏沒有一丁點民主

拜登指出,中國的總體目標是「成爲世界領先國家、世界上最富有的國家和世界上最強大的國家」,「我不會因爲他們的目標而對他們提出批評......但這不會在我的眼皮底下發生,因爲美國還在繼續發展壯大」。

拜登也再次提到了他對習近平的了解,稱「我比其他世界領導人與習近平相處的時間都要長」。據了解,拜登在擔任副總統期間與時任國家副主席習近平進行過長時間的交流,他稱這些交流深入細節和坦誠。

拜登在記者會上評價習近平說:

他骨子裏沒有一丁點的民主,但他是個聰明人。

He (Xi) doesn't have a democratic - with a small 'd' - bone in his body, but he's a smart, smart guy.