拜登再這樣說習近平  稱美3招與中國較量（有片）（第二版）

▲ 拜登再這樣說習近平 稱美3招與中國較量

中美高層會談日前被指談不出成果便收場，中美關係未有改善跡象。美國總統拜登在當地時間周四（25日）舉行了上任以來的首場記者會，在回應中美關係時，他再次中國國家主席習近平聰明，但骨子裡沒有民主；他還系統地提出，美國應做好3件事與中國競爭，並揚言美國不會被中國超越。

（新增文末美國威爾遜中心基辛格中美關係研究所主任戴博解讀）

拜登（Joe Biden）在歷時一個小時的記者會上，花了近十分鍾的時間闡述對中美關係的看法。

拜登透露，他上任後與習近平長達兩個小時的通話中，曾向對方表明，美國並不尋求對峙，但中美之間存在激烈的競爭，美國將堅持要求中國按照國際規則公平競爭。

拜登：他骨子裏沒有一丁點民主

拜登指出，中國的總體目標是「成爲世界領先國家、世界上最富有的國家和世界上最強大的國家」，「我不會因爲他們的目標而對他們提出批評......但這不會在我的眼皮底下發生，因爲美國還在繼續發展壯大」。

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拜登也再次提到了他對習近平的了解，稱「我比其他世界領導人與習近平相處的時間都要長」。據了解，拜登在擔任副總統期間與時任國家副主席習近平進行過長時間的交流，他稱這些交流深入細節和坦誠。

拜登在記者會上評價習近平說：

他骨子裏沒有一丁點的民主，但他是個聰明人。 He (Xi) doesn't have a democratic - with a small 'd' - bone in his body, but he's a smart, smart guy.

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拜登強調，習近平像普京一樣，他是那種認爲專制是未來的潮流、民主在一個越來越複雜的世界裏無法發揮作用的人之一；世界如今面臨著「民主與專制的較量」，而美國必須證明民主是起作用的。爲了有力地與中國競爭，拜登認爲美國需要做三件事：

其一是加大對美國工人和美國科技的投資。

拜登承諾會將對醫學研究、人工智能、量子計算、生物技術等領域的投資提升至GDP的2%左右。「中國在這方面的投資遠遠超過我們，因爲他們的計劃是擁有這個未來」，拜登說。

其二是重建聯盟。

拜登表示，美國將與民主盟友商討未來，「讓中國負起責任，遵守規則」。他同時指出，這並非是要反華，而是「我們必須讓民主國家團結合作」。

事實上，拜登在當地時間周四晚些時候與27位歐洲國家領導人通話，本月早些時候他還曾與印度、日本、澳大利亞三國領導人進行了通話，中國議題是這些對話中的重要議題之一。

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其三是美國堅守自己價值觀。

拜登表示他曾直言不諱地跟習近平，談過人權問題，並聲言美方「將繼續以一種不屈不撓的方式」，呼籲全世界的注意中國人權狀況。

美國威爾遜中心基辛格中美關係研究所主任戴博（Robert Daly）認爲，拜登在記者會上針對中國的講話措辭並沒有那麽強硬，但將中美競爭的事實闡釋得很清楚。

「我並不覺得拜登說得很強硬，他只不過是說得很清楚。他說這是地緣政治的競賽也是價值理念的競賽，他說是專制和民主之間的一個比賽。這個他說得一清二楚」，戴博說。

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責任編輯：鄧國強

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