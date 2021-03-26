習近平考察福建　首提「通惠情」促進兩岸融合（組圖）

中共總書記習近平近日赴福建考察時提出，要「在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐」，並提出「通、惠、情」促進兩岸融合。報道指，此為習近平首次提出相關概念，是對台釋出的重大善意。

據新華社通稿，習近平3月22日至25日赴閩考察，在南平、三明、福州等地進行調研。針對兩岸議題，他提出「要在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐」。而在周四（25日）上午聽取中共福建省委和省政府工作匯報時，他則要求「突出以通促融、以惠促融、以情促融，勇於探索海峽兩岸融合發展新路」。

據台媒報道，2019年7月，時任中共福建省委書記于偉國曾提出，福建要建設「台胞台企登陸的第一家園」。他亦曾提及，「重點做好『通、惠、情』三篇文章」。「通」指的是經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通等「應通盡通」；「惠」指「惠台措施」；「情」則是指「深化心靈契合」。

官方曾提「通惠情」 但為習首次宣之於口

《工商時報》則指，「通、惠、情」為福建近年「對台促融」的主要論述。而今習近平是首提以「通、惠、情」促進兩岸融合，報道引述專家指，有關談話是對台釋出的重大善意。報道指，習近平在此最新對台談話中，延續2019年「告台灣同胞書40周年」基調，再強調對台工作「互融互通」，並進一步釋出「通惠情促融」此一正面訊號。

報道又稱，福建位處對台前沿，地位特殊，且按慣例，習近平在地方考察時常會視察當地的駐紮部隊；惟此次考察福建，並未前往部署在對台前線的73軍團，值得關注。

習近平在2019年初「告台灣同胞書」40周年發表談話，提出「深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎」；並於同年「兩會」期間，進一步稱要探索「海峽兩岸融合發展新路」，兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，努力把福建建成「台胞與台企登陸的第一家園」。

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責任編輯：黃良潤

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