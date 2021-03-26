【新疆棉花】H&M、Nike倘失中國市場會怎樣？內媒計了這條數

一場關於拒用新疆棉花的抵制風暴在外國品牌中持續發酵，內媒盤點H&M、Nike、Uniqlo在中國的銷售情況，指它們大多數營收是依靠中國市場。尤其是此次風波中的焦點H&M，其2020財年中國市場銷售額達74億人民幣。

H&M：中國是其第四大市場

瑞典H&M集團擁H&M、 H&M HOME、COS、Monki、Weekday等七個品牌，在全球74個市場擁有超5,000家門店，中國是其第四大市場，2020財年貢獻銷售額達74億人民幣。至2020年財年年底，H&M在中國內地146個城市共擁有445家門店。

另外在疫情期間，中國快速復甦，2020年第二季度，中國內地更躍升成為H&M集團全球第三大市場。

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Nike：大中華區是唯一保持正增長地區

Nike作為一家進軍中國30年的老品牌，當下的主要營收來自於大中華區。

根據3月19日Nike最新發布的財報，2021財年第三季度，Nike收入為104億美元，按年增長3%。其中受疫情影響，北美和EMEA地區（歐洲、中東和非洲）收入分別下滑10%和4%，而大中華區的收入按年增長51%至22.79億美元。內媒指出，也就是說，Nike的收入增長完全是由大中華市場所帶動的。

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而且，大中華區除了是Nike最主要的消費市場之外，也是其最重要的採購地區之一。Nike在中國有多家合作工廠，在2020財年，這些工廠製造的鞋子和服裝大概佔Nike生產總量的2成左右。

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Uniqlo：營收全球跌唯獨中國漲

2020年，Uniqlo母公司迅銷集團的營收為2.01萬億人民幣，按年降12.3%。但在大中華區，線上銷售按年增20%。

中國市場為迅銷集團帶去的巨大利益，也促使Uniqlo不斷「加碼」投入。迅銷集團全球高管也曾對外表示，得益於中國市場在疫情後的快速復甦，自從去年5月起，Uniqlo的業績增速就超過2019年同期。未來計劃將在中國市場保持著每年開店80至100家的開店速度，並加速向三四線城市等下沉市場滲透。

對於被抵制的外國品牌，是否是中方藉經濟力量向外國企業施壓，外交部發言人華春瑩表示，民眾有自由表達自己的感受，中國民眾愈來愈不能接受「一邊吃中國飯、一邊砸中國碗」的行為。

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責任編輯：尹航

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