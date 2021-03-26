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中歐陷僵局之際 魏鳳和訪匈牙利讚為中國「仗義執言」

國情動向 11:42 2021/03/26

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魏鳳和與阿戴爾會面，向對方講述新疆的發展情況

中歐關係因新疆問題陷入僵局，連帶中歐投資協定能否通過也出現變數。防長魏鳳和24日起訪問匈牙利，先後與該國總統阿戴爾、副總理謝姆延，以及防長班格會面。魏鳳和介紹了中國的新疆政策，強烈譴責歐盟和美英加等國對中國實施單邊制裁，並讚揚匈牙利在涉中國核心利益的問題上仗義執言。

國防部公布，魏鳳和24日與阿戴爾會面時，向對方介紹了中國兩會情況，以及經濟社會發展取得的成就，以及新疆建設發展的真相。他駁斥了美西方的謊言和不實指摘，並對歐盟的做法表示強烈譴責。他指，中國軍隊願與匈牙利軍隊拓展深化軍事交流與合作，推動兩軍關係再上新台階。

阿戴爾則表示，近年來匈中關係快速發展且日益緊密。中國抗擊疫情及疫後經濟復甦取得巨大成就，令世人矚目。中國提供疫苗支持為匈戰勝疫情帶來希望，匈方對此深表感謝。希望兩國繼續加強抗疫、經貿、旅遊及軍事等各領域合作，推動匈中全面戰略夥伴關係深入發展。

匈牙利長期與中國保持良好關係，亦是本次唯一反對向中國實施制裁的歐盟成員國。魏鳳和結束對匈牙利訪問後，將轉到塞爾維亞、希臘，以及北馬其頓。

歐盟一國不合群  匈牙利斥制裁中國特別愚蠢

歐議會多黨團圖阻《中歐投資協定》 中國商務部這樣說（第二版）

歐美重新釐定對華方針 「對抗」是主要基調之一（第二版）

責任編輯：陳建錫

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