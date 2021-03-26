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世銀料中國今年經濟增長8.1% 引領東亞經濟復甦

經濟脈搏 11:45 2021/03/26

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世界銀行周五公布最新預估顯示，預計中國今年將引領東亞和太平洋地區的經濟復甦，今年中國經濟將從前一年的增長2.3%加速至增長8.1%，並扶助該地區經濟擴張7.4%，高於2020年的增長1.2%。

根據世界銀行對東亞和太平洋經濟體的最新預估預測，若不計入中國，則東亞和太平洋地區今年經濟將僅增長4.4%，雖較上年的萎縮3.7%有明顯改善，但仍低於長期均值。

該行指出，在一定程度上，美國重大刺激措施將振興商品貿易，並可能對增長平均提供多達1個百分點的外部提振。但與此同時，預計到2023年，全球旅遊業仍將低於疫情前水準，延遲倚賴旅遊業的經濟體復甦。

世界銀行表示，成功的疫苗接種和及早控制住疫情，以及重大的政策改革和新技術的普及，都可能導致增長情況好於預期。然而，如果防疫進度緩慢，則可能導致經濟活動遜於預期，增加更容易傳染的、更致命且對現有疫苗有抗藥性的新變種病毒出現的風險。

中國褐皮書國際：首季消費仍疲軟

此外，獨立研究機構中國褐皮書國際（China Beige Book International）的調查顯示，內地整體經濟強勁反彈之際，中國服務業在第一季度僅略有改善，顯示消費仍然疲軟。

中國褐皮書國際的首席經濟學家Derek Scissors表示，第一季度反彈的主要動力是零售業，但服務業並未表現出更廣泛的經濟勢頭，「當然，服務並不是純粹的消費活動，但是如果沒有表現更強勁的服務業，消費就無法引領經濟。」

周四（25日）發表的報告是基於1至3月間對超過4千間企業展開調查。報告並指，國有企業的借貸活動降至近十年來最低水平，第一季度只有13%的國有企業借貸；相比之下，私營企業借貸有24%，此前一個季度為21%，認為可能是中國今年恢復著力於去槓桿的初期跡象。

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責任編輯：蒯宇澄

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