人民幣原來由棉花造 被調侃：抵制新疆棉等於抵制人民幣（組圖）

知名國際品牌H&M、Nike、adidas等被揭去年曾表態拒用新疆棉花，在中國內地引發抵制浪潮之際，內地網絡周四（25日）關於「人民幣紙張主要成分是棉花」的話題又成熱話，屢獲轉載。有不少網民表示「長知識了」；亦有人調侃稱「愛棉花等於愛人民幣，抵制中國棉花就等於抵制人民幣」。

央視新聞官方微博帳號周四發布的一則帖文稱，棉花可用作製作紙幣，人民幣的主要成分正是來自棉花。

另外，人民日報官方微博帳號同日亦轉載一段名為《航拍中國 新疆農業》的央視頻紀錄片。視頻介紹，產自新疆石河子的棕色棉花，正是製作人民幣的主要原料。該處的棉花主要由官兵負責種植採收，每年收穫的棉花需9千輛卡車才能完成運輸。棉花經過碾壓後，將被送到造紙廠加工成造幣紙。

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內媒報道，人民幣幣紙以專用於鈔票印刷的水印紙製成，其主要原料為95%的棉、約3%的木材，以及其他化學材料。央視有關視頻稱，棉花製成紙張的防水能力較木漿紙強，因此僅0.08毫米厚度的人民幣亦具相當耐度。

據報早年《華西都市報》曾披露人民幣製作過程。報道稱，印鈔紙的主要成分為棉纖維或亞麻纖維，生產需經打漿及造紙兩個過程。幣紙上的水印則是在造紙過程中便形成，是「夾」在紙中而非在紙表面。

水印紙原料95%是棉

央視帖文稱，內地2020至2021年度棉花產量約595萬噸，其中，新疆棉產量為520萬噸，佔國內產量比重約87%。中新網則報道稱，中國是全球最大棉花消費國及第二大棉花生產國。 而新疆長絨棉品質良好，長期供不應求； 為滿足內需，內地每年需進口約200萬噸棉花。

內地網民反應：

以後也不用被子了，冬天我就取個幾十萬蓋身上取暖。

我說怎麼看到紅紅的鈔票，心裡就暖洋洋的。

所以愛棉花等於愛人民幣、抵制中國棉花就等於抵制人民幣。

之前真的不知道，長知識了。

努力賺錢就是支持新疆棉花。

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責任編輯：黃良潤

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