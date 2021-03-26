中科院高福團隊疫苗公布臨床數據 3針後有效率達97%

中國科學院高福院士團隊研製的重組蛋白新冠疫苗，在國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）發表一期、二期臨床試驗結果，顯示疫苗在接種3針後，97%人能產生了阻斷病毒的中和抗體，抗體水平超過康復患者血清；2針後有效率則為76%。該疫苗本月10日已通過有關部門評估，獲批准在內地緊急使用。

該疫苗在國內的兩期臨床試驗中，合共招募950名18歲至59歲的健康成年人，採用隨機、雙盲和安慰劑對照的試驗方案。試驗對疫苗的安全性和免疫原性進行評估，包括不良事件和嚴重不良事件、抗體滴度、中和抗體滴度以及血清陽轉率，結果得出上述數據，且沒有任何與疫苗相關的嚴重不良事件發生。

目前，該疫苗正在烏茲別克、印尼、巴基斯坦和厄瓜多爾開展國際多中心三期臨床試驗，本月1日在烏茲別克斯坦獲批註冊使用。

重組蛋白亞單位疫苗是通過基因工程的方式在工程細胞內表達純化病原體抗原蛋白，然後製備成疫苗。有別於滅活疫苗和腺病毒載體疫苗，它是一種新技術路線研製的新冠病毒疫苗。 有說法指，該疫苗前最明顯的短板就是需要接種3針，完成接種總共需要60天， 可能會給疫苗的推廣帶來困難。

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責任編輯：陳建錫

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