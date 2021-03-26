▲ FILA中國表態一直有用新疆棉 急與「惹火」BCI割席

新疆棉花風暴仍在燃燒，多個國際品牌在中國內地遇上罕見的抵制呼聲。FILA中國在周四晚緊急發出聲明，強調自己一直有使用新疆棉，並表示已啟動程序，退出曾倡言拒用新疆棉的組織「良好棉花發展協會（Better Cotton Initiative，簡稱BCI）」。

FILA中國在聲明中說，「FILA中國一直在持續採購和使用中國棉產區，包括新疆出產的棉花。FILA 中國代表性面料絲柔棉產品，其原料就是新疆長絨棉。同時，FILA中國已經啟動相關程序，退出BCI組織」。

FILA是世界知名的運動服裝百年品牌，1911在意大利由斐樂（Fila）兄弟創立，至2003年被「運動品牌國際（Sport Brands International Ltd.，SBI）」收購後，遷到美國紐約。

ASICS也聲明：始終堅持一個中國原則

2007年，統籌斐樂亞太事務的「斐樂韓國株式會社（Fila Korea Ltd.）」再從SBI手上取得斐樂鞋類及服裝全球業務。根據報道，在2009年，中國公司安踏 （2020） 收購了FILA在中華區的商標權和運營業務。

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另外，日本田徑運動用品品牌ASICS亦表態支持新疆棉，其發出聲明說：

ASICS亞瑟士崇尚「健全的精神寓於強健的體魄」，始終致力於為消費者提供優質的運動裝備。亞瑟士在中國市場大力發展本地供應鏈，從原材料採購到生產，來自中國不同區域，包括新疆棉的採購。 優質的原材料是出產優質產品的重要保證，我們將繼續採購和支持新疆棉。與此同時，亞瑟士在中國本地供應鏈的發展也進一步表明我們對中國營商環境充滿信心。亞瑟士始終堅持一個中國原則，堅決捍衛國家主權和領土完整。亞瑟士堅決反對一切抹黑和造謠中國的行徑。

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另外，因新疆棉花事件與國際品牌中止代言人合作的藝人，已增至逾40人包括：

黃軒、宋茜、王一博、譚松韻、白敬亭、歐陽娜娜、張藝興、易烊千璽、楊冪、迪麗熱巴、楊穎、王嘉爾、彭于晏、任敏、陳奕迅、張鈞甯、金晨、向佐、倪妮、王源、雷佳音、楊洋、劉昊然、李現、娜扎、許光漢、劉雯、劉雨昕、張子楓、孟美岐、陳偉霆、周冬雨、譚松韻、李振寧、陳立農、劉亦菲、Angelababy、辣目洋子、邱天、宋妍霏等。

來自台灣的黃安雖然沒有代言任何產品，但他也在微博稱，「今天的中國有必要用人工收割棉花嗎？而且還是被壓迫的少數民族」？

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責任編輯：鄧國強

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