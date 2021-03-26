中國牛不吃這一草？中方以鼠蹤為由 拒澳洲乾草進口

中國和澳洲貿易關係持續緊張，報道指，28家向中國出口乾草的澳企許可證近日未獲續期；澳洲當地價值1.6億澳元、出口中國的乾草，或成中澳交惡的最新受害者。

綜合外媒報道，自上月底，逾20家向中國出口乾草的澳企許可證陸續過期，但未獲中方有關部門續期。澳洲廣播公司（ABC）周三（24日）報道，澳當地價值1.6億澳元、出口中國的30萬噸乾草，或成中澳交惡的最新受害者。

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路透社今（26日）亦引述內媒稱，據中國海關總署於2018年6月公佈的一份「澳大利亞輸華燕麥草註冊生產加工企業名單」顯示，除上述澳企中除3間有效期至2023年12月外，其餘25家有效期均於今年2月到期。若剩下3家出口商到期日前不獲續期，將意味著澳洲乾草徹底失去中國市場。

新加坡媒體則引述《環球時報》日前報道指，中國曾接連在澳洲進口的燕麥乾草中發現鼠類。 2017年，當局連續3次在查驗來自澳洲的燕麥乾草集裝箱時發現西歐家鼠。

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中國乾草業代表向《環球時報》證實有關消息，並表示正通過增加國內生產或尋求其他進口來源代替澳乾草。業內人士稱，中國每年消耗約100萬噸乾草，其中30萬噸來自作為唯一乾草進口來源地的澳洲，其餘則由國內生產者供應。

報道又引述中國動物農業協會草業協會專業人士分析指，今年中國燕麥種植面積大幅增加，預計新乾草價格將在7月和8月下調。他指，燕麥是草類，易於加工，中國的干草足以滿足目前國內奶牛場的需求；而在甘肅、內蒙古自治區、河北省等地均種植高質量的乾草。

中國或從西班牙找替代供應源

北京一家主要乾草生產商則向《環球時報》表示，政府正加快審批其從西班牙進口的申請，料明年能完全解決問題；長遠來看，澳洲乾草對市場而言並非不可或缺。

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而據ABC報道，日本、南韓及台灣等地均是澳洲乾草出口市場，而中國近年因應其養殖業的奶牛存欄規模擴充，已成為澳洲乾草的重要買家。

中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文曾稱，希望澳方多做一些符合兩國全面戰略合作夥伴關係的事情，推動雙方商業經貿關係穩定健康發展。

乾草有什麼用？

乾草是指經收割、乾燥加工處理後的草料，可作動物飼料，餵養畜類如牛、馬、山羊和綿羊等；亦可作為如兔子和豚鼠等寵物的飼料。乾草來源於牧場草的混合物，如黑麥草、梯牧草、雀麥、牛毛草、狗牙根、果園草等植物。

責任編輯：黃良潤

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