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【新疆棉花】Nike直播間女主播忍淚：別罵我 不賣貨但得上班

社會熱點 12:40 2021/03/26

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Nike等外國品牌拒用新疆棉引發內地抵制浪潮，網絡上還流傳網民焚燒Nike鞋的影片。同時，一批網民湧入售賣Nike、Adidas等品牌的網絡直播間發洩不滿，有女主播被指責後說：「別罵我，我一件不賣，但我每天必須要上班」。

Nike與國產品牌 直播間兩重天

據內媒報道，在某短視頻平台上Nike品牌直播間中，開播後立刻遭到大量網友指責。很多網友要求直播間停播，產品下架並且還要主播轉工。

面對大量網友指責，女主播強忍淚水，表情無奈地說：「別罵我，我一件不賣，但我每天必須要上班」。隨後這位主播臉部離開鏡頭，接著便聽見她疑似抽泣的聲音。

另外一間Nike直播間也遭到大量網民網友圍攻。面對指責，女主播則不斷強調今天不會賣任何一件產品，只是工作。

一間銷售Adidas品牌的直播間中，網友同樣不斷要求停播並且下架產品；而主播整個直播過程中一言不發，手足無措地面對鏡頭，場面十分尷尬。

而安踏 （02020） 、李寧 （02331） 等國產品牌的直播間情況截然不同。有主播賣力介紹貨品，嗓子都壓了；也有主播強調「支持國貨」。

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責任編輯：尹航

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