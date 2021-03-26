崔天凱接受專訪談新疆問題 當面斥責CNN記者「造新聞」

中國與歐美國家的關係急轉直下，新疆人權問題是主要的導火綫。駐美大使崔天凱25日接受美國CNN專訪，談到對方的涉疆報道時，當面批評其編造新聞、做法不道德。對於新疆問題影響中國與歐美的合作關係，他強調 這不是中國的責任，問題出自西方國家身上，後者必須學會如何平等對待其他國家和文明。

崔天凱表示，中國的發展目標很明確，不是與任何其他國家競爭或者​​取代任何國家，希望各國能更好地理解這一點。劃分不同陣營甚至構建對抗性的軍事集團，不是解決問題之道，這種做法無助於戰胜疫情、應對氣候變化、消除貧困。中方相信共同努力構建人類命運共同體才有未來，劃分陣營沒有未來。

中方支持公平競爭，但 中國企業 過去幾年在美國 受到歧視和不公正待遇，高管無緣無故遭拘押，有人明目張膽企圖把一切都政治化，民族主義、保護主義侵蝕國際規則。他認為，要進行公開、公平競爭，首先要糾正過去的錯誤，否則參與這種競爭的基礎就不存在。

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否認新疆有人權問題，斥CNN造新聞

CNN主播問到，記者曾受維族人所託，到新疆幫他們尋找失散的子女，但後者不獲批准離開中國，事後還遭關進孤兒院盤問。崔天凱批評那是胡編亂造的新聞，他本人不相信這種故事，「利用和操弄個別家庭的境遇是非常不道德的，也不是真正的新聞報導，CNN的做法太令人遺憾」。

崔天凱表示，直到不久以前，恐怖襲擊是新疆地區和新疆所有民族面臨的最大威脅，成千上萬無辜的各族民眾被恐怖分子傷害和殺戮。當地民眾強烈要求政府必須採取措施制止恐怖主義。因此，制止恐怖襲擊蔓延成為中方的首要任務，「我們所做的不是在那兒發動戰爭，我們沒有使用導彈或無人機，而是致力於教育和培訓，幫助人們更多地懂得法律，掌握良好技能以找到工作、改善生計...維吾爾族人口在過去40年中增加了一倍以上，所謂『種族滅絕從何談起呢？」

在訪問尾聲，崔天凱還談到美國種族歧視問題，稱對那些針對 亞裔人群的仇恨犯罪感到十分擔憂，希望美國政府盡一切可能保護亞裔，「他們中很多是美國公民，應享受和其他美國公民相同的權利。 希望能看到在這方面採取切實努力，消除歧視行為」。

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責任編輯：陳建錫

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