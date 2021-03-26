【新疆棉花】網民促撤換中超贊助商Nike 這品牌去信邀合作

Nike捲入抵制新疆棉風波，網民群起號召抵制，而Nike在中國業務繁多，國家足球隊、中超聯賽、中國男籃都有它贊助，2018年中超聯賽還與Nike續約十年，面對網民要求撤換贊助商，中國足協暫時未有表態，但部份中超球隊在發布集訓照片時，將照片中Nike的標誌刪走。

部份中超球隊刪走照片中Nike標誌

瑞典服裝品牌H&M拒用新疆棉事件發酵，Nike去年的一封聲明亦被翻出。聲明強調公司並沒有在新疆採購物料，供應商也沒有採用新疆的紡織品或機紡紗產品。

消息一出，代言人王一博、譚松韻宣布與Nike解約。有網民又將矛頭指向中超聯賽、足協，要求撤換球衣贊助商Nike。

不過，要換贊助商並非易事，有分析指Nike深耕中國市場多年，在2009年已和中超公司簽約十年，且2018年又續簽了10年的合作協議，據說贊助金額達到30億。但近期因輿論發酵，部份中超球隊，包括上海申花及上海海港，在微博發布集訓照片，都把照片中Nike的標誌刪走。

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據內地傳媒報道，西班牙品牌卡爾美（Kelme）則向中國足協發出合作邀約函，爭取贊助中超及國足。

卡爾美體育用品有限公司在邀約函中寫道「致力於中國足球長期健康發展，一直是KELME堅持的初心。我司希望能為贊助中超及中國足球國家隊貢獻一份力量。」卡爾美的官方微博昨發文稱：「卡爾美力挺中國新疆棉，美麗新疆好山好水好棉花，我們優選優質新疆棉花！」

卡爾美是愛斯賓奴的贊助商，中國隊球星武磊今季隨隊降至西乙，品牌亦有贊助中甲球隊。

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責任編輯：蒯宇澄

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