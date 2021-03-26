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羅志祥小豬撐新疆棉花 內地粉絲終原諒他曾出軌

社會熱點 13:46 2021/03/26

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新疆棉花風暴強度超乎像，H＆M、Nike、adidas等國際品牌被翻出增公開聲明拒用新疆棉，在內地引爆抵制潮，眾多兩岸三地藝人表態解除與相關品牌的合作。現年41歲、曾有「亞洲舞王」稱號的台灣藝人羅志祥，也發聲表態支持新疆棉花，引來內地網友一片叫好、甚至將他早前出軌的暗黑歷史一筆勾銷。

羅志祥此前曾前度女友周揚青曝光出軌，演藝形象受重創，並因此丟失了在內地許多演出機會，消失在熒光幕將近10個月的他，近來開始經營YouTube頻道，似乎部署復出。

小豬轉發官媒貼文：我支持新疆棉花

而這次內地爆發新疆棉花風波，他周四（25日）在微博轉發官媒《人民日報》的貼文，並表示「我支持新疆棉花」。

新疆棉花風暴擴大  《環球時報》點名Muji、Uniqlo

【新疆棉花】H&M分店被「逐出」百度地圖  網民曾喊滾出中國  

羅志祥此舉迅即被大量內地網民點讚，有人甚至表達可以「原諒」他的負面往績。

  • 不管什麼都是一條心，希望這條別噴羅志祥了。
  • 有點意外但又情理之中，確實在國土問題上你一直如此。
  • 大是大非前還請謹言慎行，羅志祥發支持新疆棉花沒有錯。
  • 羅志祥的立場一直很堅定。
  • 當然支持！哥是中國人。
  • 別的不說，在涉及國家方面，羅志祥一直很讚。
  • 支持！羅志祥一直很愛國！
    • 點擊圖片放大
    +5
    +4

但還是有網民不賣賬，揶揄說「一個人品敗壞的藝人，影響多惡劣」、「無論哪裡也不歡迎劣跡藝人」、「前段時間還再買台灣菠蘿（鳳梨）」。

而台灣藝人方面，還有歐陽娜娜宣布和代言的Converse解約，彭于晏、張鈞甯終止與Adidas的合作，許光漢也透過公司「合力極光」發聲，一次切割兩個品牌，「我司及合作藝人許光漢先生終止與Puma彪馬、Calvin Klein的一切合作」。

【新疆棉花】陳奕迅與adidas分手：抵制污名化中國

【新疆棉花】H&M、Nike倘失中國市場會怎樣？內媒計了這條數

安踏不想步H&M後塵 急與倡抵制新疆棉組織割席

新疆棉花風暴「導火綫」 擁2000會員的BCI是甚麼組織？

責任編輯：鄧國強

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