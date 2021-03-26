羅志祥小豬撐新疆棉花 內地粉絲終原諒他曾出軌

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人民幣原來由棉花造 被調侃：抵制新疆棉等於抵制人民幣（組圖）
新疆棉花風暴強度超乎像，H＆M、Nike、adidas等國際品牌被翻出增公開聲明拒用新疆棉，在內地引爆抵制潮，眾多兩岸三地藝人表態解除與相關品牌的合作。現年41歲、曾有「亞洲舞王」稱號的台灣藝人羅志祥，也發聲表態支持新疆棉花，引來內地網友一片叫好、甚至將他早前出軌的暗黑歷史一筆勾銷。
羅志祥此前曾前度女友周揚青曝光出軌，演藝形象受重創，並因此丟失了在內地許多演出機會，消失在熒光幕將近10個月的他，近來開始經營YouTube頻道，似乎部署復出。
小豬轉發官媒貼文：我支持新疆棉花
而這次內地爆發新疆棉花風波，他周四（25日）在微博轉發官媒《人民日報》的貼文，並表示「我支持新疆棉花」。
羅志祥此舉迅即被大量內地網民點讚，有人甚至表達可以「原諒」他的負面往績。
但還是有網民不賣賬，揶揄說「一個人品敗壞的藝人，影響多惡劣」、「無論哪裡也不歡迎劣跡藝人」、「前段時間還再買台灣菠蘿（鳳梨）」。
而台灣藝人方面，還有歐陽娜娜宣布和代言的Converse解約，彭于晏、張鈞甯終止與Adidas的合作，許光漢也透過公司「合力極光」發聲，一次切割兩個品牌，「我司及合作藝人許光漢先生終止與Puma彪馬、Calvin Klein的一切合作」。
【新疆棉花】H&M、Nike倘失中國市場會怎樣？內媒計了這條數
責任編輯：鄧國強
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