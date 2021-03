白皮書：中美軍力2040年將對等 美擬太平洋建新特遣隊 （組圖）

美國軍方對中國的論調日趨強硬。繼日前美國防長稱將建立對中國的「可信威懾」後,美國陸軍周二(23日)亦發布一份白皮書,稱解放軍2040年在軍事實力上,或可實現與美軍「對等」。另報道指,美軍一上將稱,已在太平洋地區成立一支特遣部隊,針對中國進行信息戰。

綜合外媒報道,美陸軍周二發布一份由陸軍參謀長簽發,名為《陸軍多域轉型——做好戰備贏得競爭與衝突》( Army Multi-Domain Transformation. Ready to Win in Competition and Conflict.)的白皮書。白皮書認為,中國是構成「最持久戰略挑戰」( the most enduring strategic challenge)的國家,並可能在2040年實現與美軍軍力的「對等」。

白皮書稱美國利益正面臨前所未有的挑戰,中俄「繼續挑戰基於規則的國際秩序」,準備在全球取代美國。美軍現雖仍保持優勢,惟這種優勢或轉瞬即逝。由於「對手」以不對稱方式,充分利用美軍弱點,如建設「反介入或區域拒止」能力,將使美軍難以投送軍事力量。為應對這些挑戰,美陸軍全軍轉型勢在必行。白皮書宣布,美陸軍將擴建多支多域能力部隊(multidomain-capable force ),並以其為核心推進全軍轉型。

另據新華社引述外媒消息報道,美國特種作戰司令部也針對中國,成立了專門的特遣部隊。報道指,美國特種部隊司令部司令克拉克上將(Gen. Richard Clarke)周四(25日)向美國參議院軍事委員會透露,該司令部已在太平洋地區成立一支特遣部隊,針對中國進行信息戰。

報道引述克拉克稱,中國在信息戰領域「表現很好」。他又稱,有關部隊已經準備好與該地區夥伴合作。

美軍轉型建信息戰部隊 內地專家:規避中國非對稱優勢

新華社另一報道則指,前述白皮書提出未來美陸軍將建5支多域特遣部隊,其中2支配屬給印太司令部,顯然美陸軍轉型焦點在於對付中國。另《環球時報》周四(25日)引述內地軍事專家稱,白皮書當中一些表述,實際上是說美軍會尋求在「第一島鏈」內部署中遠程導彈。

另外,該專家認為,美軍此類新作戰概念,皆為規避中國軍事力量的非對稱優勢。如美空軍認為,一旦中美間爆軍事衝突,包括關島安德森空軍基地在內的美空軍基地都可能全滅;因此提出「敏捷戰鬥部署」概念,旨在利用簡易機場在惡劣保障條件下起降、加油裝彈、重新集結形成戰力,並於近年反覆演練。

亦有分析指,美各軍種轉型實建立於想象之上,當中不乏軍種間資源之爭。惟有關「轉型」均以中國為目標,中方或應準備相關預案。

