白皮書：中美軍力2040年將對等 美擬太平洋建新特遣隊 （組圖）

美國軍方對中國的論調日趨強硬。繼日前美國防長稱將建立對中國的「可信威懾」後，美國陸軍周二（23日）亦發布一份白皮書，稱解放軍2040年在軍事實力上，或可實現與美軍「對等」。另報道指，美軍一上將稱，已在太平洋地區成立一支特遣部隊，針對中國進行信息戰。

綜合外媒報道，美陸軍周二發布一份由陸軍參謀長簽發，名為《陸軍多域轉型——做好戰備贏得競爭與衝突》（ Army Multi-Domain Transformation. Ready to Win in Competition and Conflict.）的白皮書。白皮書認為，中國是構成「最持久戰略挑戰」（ the most enduring strategic challenge）的國家，並可能在2040年實現與美軍軍力的「對等」。

白皮書稱美國利益正面臨前所未有的挑戰，中俄「繼續挑戰基於規則的國際秩序」，準備在全球取代美國。美軍現雖仍保持優勢，惟這種優勢或轉瞬即逝。由於「對手」以不對稱方式，充分利用美軍弱點，如建設「反介入或區域拒止」能力，將使美軍難以投送軍事力量。為應對這些挑戰，美陸軍全軍轉型勢在必行。白皮書宣布，美陸軍將擴建多支多域能力部隊（multidomain-capable force ），並以其為核心推進全軍轉型。

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另據新華社引述外媒消息報道，美國特種作戰司令部也針對中國，成立了專門的特遣部隊。報道指，美國特種部隊司令部司令克拉克上將（Gen. Richard Clarke）周四（25日）向美國參議院軍事委員會透露，該司令部已在太平洋地區成立一支特遣部隊，針對中國進行信息戰。

報道引述克拉克稱，中國在信息戰領域「表現很好」。他又稱，有關部隊已經準備好與該地區夥伴合作。

美軍轉型建信息戰部隊 內地專家：規避中國非對稱優勢

新華社另一報道則指，前述白皮書提出未來美陸軍將建5支多域特遣部隊，其中2支配屬給印太司令部，顯然美陸軍轉型焦點在於對付中國。另《環球時報》周四（25日）引述內地軍事專家稱，白皮書當中一些表述，實際上是說美軍會尋求在「第一島鏈」內部署中遠程導彈。

另外，該專家認為，美軍此類新作戰概念，皆為規避中國軍事力量的非對稱優勢。如美空軍認為，一旦中美間爆軍事衝突，包括關島安德森空軍基地在內的美空軍基地都可能全滅；因此提出「敏捷戰鬥部署」概念，旨在利用簡易機場在惡劣保障條件下起降、加油裝彈、重新集結形成戰力，並於近年反覆演練。

亦有分析指，美各軍種轉型實建立於想象之上，當中不乏軍種間資源之爭。惟有關「轉型」均以中國為目標，中方或應準備相關預案。

責任編輯：黃良潤

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