新疆官員回應被歐美制裁：在當地無存款 所謂制裁如同廢紙

歐盟及美國等國日前就新疆問題，制裁4名中國官員，限制進入相關國家並凍結資產。被制裁的官員之一新疆生產建設兵團書記王君正回應指，他完全沒有任何興趣去前述國家，在當地也無存款。所謂制裁不過是廢紙一張。同被制裁的新疆公安廳廳長陳明國表示，在事關國家主權、安全和發展利益的問題上，不會做任何妥協退讓。

官員：事關國家主權 不做任何退讓

被歐盟、美國、英國、加拿大制裁的4名中國官員分別是新疆公安廳廳長陳明國、新疆政法委書記王明山、新疆生產建設兵團書記王君正和新疆前政法委書記朱海侖。

據新疆「天山網」專訪報道，王君正回應指，歐盟、美國、英國、加拿大基於謊言和虛假信息以人權為由對中國新疆有關人員和機構實施制裁，是對中國人民名譽和尊嚴的嚴重詆毀和冒犯，是對中國內政的公然干涉，是對中國主權和安全利益的嚴重侵犯，嚴重踐踏了國際法和國際關係基本準則。他對此表示強烈譴責和堅決反對。

他稱本人完全沒有任何興趣去歐盟、美國、英國、加拿大，在這些地方也沒有一分錢的存款。所謂制裁，不過是自取其辱、廢紙一張，也必將遭到國際社會大多數成員的唾棄。

王君正又表示，當前新疆正處於歷史上最好的發展時期，反觀這幾個偏好充當人權「教師爺」」的國家，卻在人權問題上劣跡斑斑、惡名昭著。

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陳明國回應指，被這些國家制裁，感到非常自豪。在事關國家主權、安全和發展利益的問題上，不會做任何妥協退讓。

另外兩名被制裁的官員王明山及朱海侖亦表示，不會去上述國家，在當地也無任何資產，所謂制裁是枉費心機。

此外，新疆政府亦對美國、英國、加拿大制裁作出聲明。聲明表示，涉疆問題不是什麼民族、宗教、人權問題，而是反暴恐、反分裂問題。新疆政府正告美國、英國、加拿大，停止在人權問題上搞政治操弄和雙重標準，停止挑撥新疆各民族之間的血肉聯繫，停止利用涉疆問題損害中國利益、干涉中國內政。新疆所做的一切坦坦蕩蕩，光明正大，經得起歷史的檢驗。

責任編輯：尹航

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