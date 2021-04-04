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中國爭「終極能源」突破  人造太陽將試1億度燃燒100秒（第二版）

經濟脈搏 11:02 2021/04/04

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中國爭「終極能源」突破  人造太陽下月試1億度燃燒100秒

被稱「人造太陽」的核聚變技術，被視為重要的潔淨能源發展方向，中國等多國都爭取成為這一領域科技的領先者。中國科學院合肥物質科學研究院透露，該院研製的人造太陽－－全超導托卡馬克核聚變實驗裝置（EAST），將於近期完成新一輪升級改造，預定月內試驗以攝氏1億度、運行100秒，如能成功，相信能創造全球紀錄。

（新增文末各地研製人造太陽情況）

中科院合肥物質科學研究院副院長、等離子體物理研究所所長宋雲濤說，EAST是中國重大科學工程，目標為人類開發核聚變能源，提供工程和物理實驗基礎，建成以來已開展實驗96000多次，曾試過以1億度高溫運行20秒。

中國人造太陽1.5億度熱過真太陽  揭大國戰略（組圖，有片）

人造太陽國際俱樂部曾拒門外 中國如今成領先者（組圖，有片）

等離子體物理研究所研製中心主任吳傑峰表示，如要進一步實現上億度高溫與-269度低溫1米內共存，上萬個零部件有一點瑕疵，實驗可能就會失敗。

專家：人造太陽發電所需原材料  近用之不竭

新華網報道，EAST擁有類似太陽的運行機制，因此有「人造太陽」之稱。中科院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所王騰博士說，煤、石油、天然氣未來有枯竭的危險，還存在一定的環境污染；而「人造太陽」核聚變反應所需的原材料在地球上幾乎取之不盡、用之不竭，生成物也沒有危害，被認為是理想的「終極能源」。

中國人造太陽懶人包：聚變能源比核能安全不會核爆

中國新一代「人造太陽」首放電 被稱核聚變發展重大突破

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EAST自2020年7月起展開新一輪改造，在尖端材料、關鍵部件、主要子系統等方面實施一系列重大升級。

此輪升級改造完成後，EAST將展開「從攝氏1億度20秒到1億度100秒」等離子體運行的新挑戰，挑戰成功將會是大幅度的技術跨越，也將把人類核聚變能源研究推向一個新的里程碑。

南韓人造太陽 增破中國紀錄

據了解，EAST在2017年曾首次達到等離子放電101.2秒的目標，並於去年4月左右成功在攝氏1億度下運行10秒。

但到去年12月，EAST的10秒紀錄遭南韓的「人造太陽（KSTAR）」打破，後者率先達成運行20秒的目標。專家指，若同類裝置能較長時間維持攝氏1億度高溫，便可實現核聚變商業化應用，「像太陽一樣」以核融合為人類提供源源不絕的潔淨能源。

此外，中國另一個研發中的人造太陽中核集團位於四川成都的HL-2M型核聚變堆，去年曾實現1.5億度、即熱過真太陽的溫度放電。

人造太陽韓國破了中國紀錄？攝氏1億度維持20秒（組圖）

中國「人造太陽」內部構造曝光 真空室像洗衣機

央視科普節目介紹人造太陽原理：

責任編輯：鄧國強

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