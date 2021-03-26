辣妹潮玩「漫畫腰」 楊冪跟風卻意外被央視批評（組圖）

內地網絡近日興起名為「漫畫腰」的動作，引來不同人士爭相仿傚，包括部分明星。惟報道指，有骨科醫生及專家不建議做此類動作，稱長遠會增加腰椎退變的風險。日前曾仿效該動作並於微博發布相關照片的女星楊冪，事後發文致歉。

綜合內媒報道，關於身材的各種挑戰成近年網絡熱話，其中名為「漫畫腰」、利用椅子使腰部成幾乎90度直角，同時頭部及上半身趴在地上，雙腳朝天的動作，由於能展現腰部柔韌度，引來不同人士爭相仿傚，包括部分明星。

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報道指，「漫畫腰」又被稱為「椅子下腰」，最初源自一幅漫畫。漫畫中的女子利將腿部放在椅子上、雙腳朝天，同時上半身趴在地上。亦有報道稱，該動作為專業瑜伽動作。

央視新聞周四（25日）引述專業骨科醫生指，有關動作為一種腰椎過伸的姿勢，容易因持續拉拽而引起拉傷，長遠會造成韌帶和肌肉的鬆弛，增加腰椎退變的風險；而且有關動作風險高，稍不留神或導致腰椎或頸椎受傷，因此不建議做此類動作。

骨科醫生：分分鐘傷腰椎 不建議這樣做

而內地女星楊冪日前亦曾「跟風」，在微博上發帖文，附上2張圖片，其中一張正是自己按漫畫做出的動作。在引起網民連番批評後，楊冪翌日刪除帖文並發文致歉，稱是在網上看到一個有難度的拉伸動作挑戰，「一時新奇」作出挑戰。

央視以楊冪作為例子評論指，明星不能只饗食大眾關注的紅利，更應責無旁貸引領社會風尚。評論指，在互聯網時代，「明星效應」被成倍放大，明星一舉一動均會引來無數粉絲「跟風」模仿；公眾人物需珍惜、慎用自己的社會影響力，「多做科學、文明、智慧的事」。

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責任編輯：黃良潤

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