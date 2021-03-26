▲ 陳奕迅等逾40藝人挺新疆棉花與品牌割席 或因一理由毋須賠分毫

新疆棉花風暴仍未平息，至今已有超過40名中港台藝人表態挺新疆棉花，宣布與曾宣示拒用新疆棉的品牌，終止代言合約。其中adidas受創最重，包含陳奕迅在內有近20名藝人解約。有內地律師指，根據相關法律或條款，這些以國家利益之名終止履行代言合約的藝人，或毋須支付賠償。

H&M等多家國際服飾品牌因過去發表抵制新疆棉的聲明被翻出，引發內地網友憤怒；其效應，也蔓延到品牌代言人身上。

綜合內媒報道，迄今至少已有超過40名的中港台藝人，宣布與代言品牌解約。

【新疆棉花】陳奕迅與adidas分手：抵制污名化中國

【新疆棉花】陳偉霆與Tommy Hilfiger終止合作 歐陽娜娜與Converse割席（組圖）

這次的事件從H&M開始，內地藝人宋茜與黃軒透過經紀公司表示與H&M已無合作關係；接著，王一博、譚松韻宣布終止與Nike的合作。隨後，多名藝人相繼表態支持新疆棉花、宣布與品牌解約，一時間成了演藝圈的集體運動。

而曾以「七月與安生」奪下金馬影后的內地演員周冬雨，在這波騷動中宣布與代言多年的服飾配件品牌BURBERRY解約；此外，多名藉由中國選秀節目出道的年輕藝人，例如孟美岐、劉雨昕、陳立農、李振寧，也紛紛透過經紀公司宣布與代言品牌解約。

目前這波解約浪潮中，受到影響最大的品牌是adidas，已知有17名藝人宣布解約，其中包含知名香港歌手陳奕迅。

陳奕迅於2011年成為adidas代言人，至今已經10年。不過隨著事件爆發，經紀公司於25日晚間發出聲明，指「堅決抵制任何污名化中國的行為，即時終止與adidas品牌的一切合作」。

新疆棉花風波發酵 陳奕迅終止與Adidas合作

除了陳奕迅之外，在台灣也有知名度的TFBOYS成員易烊千璽，以及曾演出「三生三世十里桃花」的楊冪、迪麗熱巴，均與adidas解約。

除了內地與香港藝人外，多名在大陸發展的台灣藝人也都發表相同聲明。彭于晏、張鈞甯均藉由工作室宣布與adidas解約。

羅志祥小豬撐新疆棉花 內地粉絲終原諒他曾出軌

【新疆棉花】網民促撤換中超贊助商Nike 這品牌去信邀合作

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

因演出台劇「想見你」走紅的許光漢，去年與北京合力極光文化傳媒簽約，演藝重心逐漸轉往大陸。經紀公司於25日透過聲明指出，「堅決反對任何污化中國的言論與行徑」，宣布許光漢與Calvin Klein（CK）、PUMA解除代言合約。

歐陽娜娜擔任運動鞋品牌Converse代言人，25日先在微博轉發人民日報「支持新疆棉花」的貼文，稍晚進一步由經紀公司發出聲明，宣布與Converse解約。

「國家利益」或成不用賠償的理據

對於藝人片面解約後可能衍伸出違約問題，內地執業律師認為，仍須以合約簽訂的內容為主，但經紀公司可能會以中國「民法典」的相關規定，主張不須賠償。

FILA中國表態一直有用新疆棉 急與「惹火」BCI割席

【新疆棉花】Nike與一中國富豪息息相關 並拓14萬就業

上海博和漢商律師事務所高級合夥人田思遠指出，明星的代言合約中，一般會註明「品牌方不得損害中國國家利益」的條款，因此在這次的事件中，藝人與經紀公司可以依此認定品牌違約，提出解約。

他又提到，如果雙方的合約中並未明確記載這類條款，藝人與經紀公司也可以根據「民法典」中「不得濫用民事權利損害國家利益」的相關規定，主張品牌違約而解除合約，且不必承擔賠償責任。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

H&M拒用新疆棉被喊「滾出中國」 共青團：不吃這一套

安踏不想步H&M後塵 急與倡抵制新疆棉組織割席

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解