▲ 中國再對澳洲出拳？確定徵葡萄酒傾銷稅5年

中國與澳洲因地緣政治、疫情等議題交惡後，中方對澳洲龍蝦、珊瑚魚、牛肉、乃至林木等產品輸往中國作出限制。而中國商務部周五（26日）宣布，認定澳洲進口葡萄酒存在傾銷行為，自3月28日起對澳洲進口葡萄酒開徵反傾銷稅，為期長達5年，稅率自116.2%起步，最高達218.4%。

中國商務部官網26日發布「關於對原產於澳大利亞（即澳洲）的進口相關葡萄酒反補貼調查最終裁定的公告」。

公告稱，調查機關最終認定，原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在傾銷，國內相關葡萄酒產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。

中方去年展開反傾銷調查 結果出爐

中國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自2021年3月28日起，對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅，實施期限5年。

根據公告附件，澳洲葡萄酒公司分別被課以稅率不等的反傾銷稅，其中最低的是天鵝釀酒有限公司（Australia Swan Vintage Pty Ltd）的116.2%；大多數公司則被課徵167.1%；最高稅率達218.4%。

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中澳兩國交惡後，2020年7月6日，中國酒業協會代表國內葡萄酒產業，對澳洲進口葡萄酒提出反補貼調查的申請。2020年8月18日，中國商務部決定進行反傾銷立案調查。

2020年11月27日，中國商務部發布初裁公告，初步認定澳洲進口葡萄酒存在傾銷，開始徵收107.1%至212.1%的臨時反傾銷保證金；去年12月11日起再開徵6.3%至6.4%臨時反補貼稅保證金。

中國商務部26日發布的最終裁定，等於宣告澳洲葡萄酒將被擋在門外長達5年。

中國原本是澳洲葡萄酒的最大市場，年均銷售達澳幣12億元、折合71億港元。但去年11月27日被開徵臨時反傾銷保證金後，去年12月出口中國幾乎歸零。

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責任編輯：鄧國強

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