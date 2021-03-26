中澳關係緊張 澳洲駐華大使：中國不可靠兼有報復心

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拜登再這樣說習近平 稱美3招與中國較量（有片）（第三版）
中澳關係持續緊張，澳洲傳媒報道，駐華大使傅關漢（Graham Fletcher）形容，中國是不可靠的貿易夥伴，甚至有報復心。
中澳貿易爭端加劇以來，兩國之間幾乎所有產業的貿易額大幅下降40%；因中國對澳洲鐵礦石的強勁需求，兩國整體貿易額僅下降2%。數據對比2020年下半年和2019年下半年的貿易情況，官員認為，即使考慮到疫情對全球貿易造成的影響，情況仍令人擔憂。
在過去約10個月，澳洲的煤炭、大麥、葡萄酒、棉花、木材、銅和龍蝦等，進口中國受到限制或禁止。
「我不確定中國是否意識這在澳洲和國際上正在造成的破壞。它被揭示為一個不可靠的貿易夥伴，甚至是有報復心的。」據《澳洲人報》，傅關漢在北京對澳洲中國商會的在線吹風會上還表示，目前陷入僵局，雙方都非常堅決，亦難以做出任何調整。他更稱，不能排除中國會實施進一步的貿易限制。
澳洲獲同情
他警告澳洲企業，如果對中國市場太過依賴，就會面臨經濟脅迫的風險。他說，「你可能會出乎意料失去中國市場，單純因為北京決定向堪培拉傳遞一個信息，而沒有別的理由」。
他指出，中國「戰狼」的做法，到處都在發生，「它並沒有為中國贏得許多朋友」；而澳洲得到很多國家的同情和默默支持。但他表示，北京的貿易限制對經濟和政府政策的影響，「坦白講，逐漸達到中國想要的結果」。
值得注意，中國商務部周五（26日）公告，調查機關最終認定，原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在補貼、傾銷，決定3月28日起，對原產於澳洲、2升或以下的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅，稅率介乎116.2%至218.4%；為避免雙重徵稅，不徵收反補貼稅。
中國外交部曾表示，當前中澳關係困難局面是澳方一手造成的，敦促澳方糾正錯誤。此前，澳洲當局提出調查新冠肺炎病毒來源，北京又批評澳方在涉港、涉疆、涉台等涉及中國核心利益的問題上採取錯誤言行。
責任編輯：林佩怡
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