解放軍20架次軍機入台灣西南空域 不滿美台簽備忘錄？

中國大陸解放軍周五（26日）被指有20架次軍機，進入台灣西南空域，創去年9月17日以來，台灣的國防部公布統計以來最多的一次，部分軍機罕見繞經巴士海峽進入太平洋後折返。專家認為，這是北京對美台簽署「成立海巡工作小組備忘錄」表達不滿。

據台灣的國防部網站「即時軍事動態」，解放軍2架次運-8反潛機、1架次空警-500機、4架次轟-6K機、10架次殲-16機、2架次殲-10機；1架次運-8技偵機，周五進入台灣西南空域。其中，轟-6K、運-8反潛機繞入台灣東南方。

路透社引述台灣的國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，去年9月解放軍也曾一連兩日分別有18、19架軍機進入台灣「防空識別區」，當時是時任美國國務院次卿克拉奇訪台，北京借軍事行動制約。

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他指出，周五包括轟六、運-8反潛機繞經巴士海峽進入太平洋，是對美國釋出訊號，可以借由轟炸機、水下的核子潛艇，在台灣東部的太平洋發射遠程導彈，對美國西岸攻擊。

另有熟知台灣國安情勢的人士稱，大陸在模擬攻擊經過巴士海峽的美艦，但未指明該些美艦為哪些。

京：反對美台簽具主權意涵協定

美國在台協會（AIT）稍早與台灣駐美代表處簽署海巡合作備忘錄，是拜登任內美台簽署的首份備忘錄。AIT處長酈英傑表示，目的是要強化美國與台灣海巡的合作，並進一步正式化台美海巡長期密切合作的關係。有分析認為，該備忘錄可能是反制中國《海警法》。

大陸國台辦表示，堅決反對台美之間進行任何形式的官方往來，或簽署任何具有主權意涵的協定。又批評民進黨當局「倚美謀獨」、出賣民族利益，只會把台灣推向災難。

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責任編輯：林佩怡

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