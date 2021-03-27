▲ 拜登與約翰遜通話 倡「民主國版一帶一路」抗中國

地緣政治中美角力未緩和，美國總統拜登日前在記者會上稱，他任內不會讓中國超越美國。而拜登在當地時間周五（26日）與英國首相約翰遜（Boris Johnson）通電話時，提議「民主國家」應推出一項基礎建設計劃，以抗衡中國的「一帶一路倡議（Belt and Road Initiative，BRI）」。

拜登（Joe Biden）與約翰遜（Boris Johnson）通話後向傳媒表示，「我提議，我們應該有一個類似（一帶一路）的倡議，把民主國家集合一起，協助世界上那些需要幫助的區域」。

中國2013年推出一帶一路倡議，從東亞延伸至歐洲、參與發展和投資基礎設施。一帶一路倡議能產生提升中國的經濟和政治影響力，引發美國和其它國家的注視。

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拜登也在此前一天即25日的記者會表示，他將阻止中國超過美國成為世界上最強大的國家，並誓言將加強投資確保美國繼續壯大。

拜登此前說 任內不會讓美國被中國超越

拜登將於下星期揭示一項數萬億美元的計劃，提升美國的基礎建設。他表示，這項計劃將確保美國在新興科技的投資，包括量子運算、人工智能以及生物科技等。

已經有超過100個國家與中國簽署協議，參與一帶一路倡議，包括鐵路、港口、公路以及其它基礎建設。根據國際金融資訊專業服務業者「路孚特（Refinitiv）」的數據，截至去年年中，與一帶一路相關的計劃超過2,600項，總金額達3.7萬億美元。

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但中方此前表示，受到新冠肺炎疫情影響，去年20%的一帶一路項目受到嚴重影響。

另一方面，美國、歐盟、英國和加拿大日前就新疆人權議題同步制裁中國。中方隨後對歐盟和英國採取了反制裁措施。拜登和約翰遜在通話期間，對中國反制措施表達了關注。

責任編輯：鄧國強

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